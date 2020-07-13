''Dünyanın en eski mesleğinin yardımınıza ihtiyacı var'': Almanya'da seks işçileri, hükûmetin normalleşme döneminde genelevleri açmamasını protesto etti

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Almanya'da seks işçileri, Koronavirüs pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan genelevlerin tekrar açılması için eylem düzenledi.

400 kadar seks işçisi, Hamburg'un genelevleriyle ünlü 'Red Light' bölgesinde toplanıp, restoran, mağaza ve barların açıldığına dikkat çekerek kendilerinin ''dışlandığını'' ifade etti.

Mart'tan bu yana ışıkları kapalı olan sokak, protesto için kırmızı ışıklarını yakarken eylemciler, ''Dünyanın en eski mesleğinin yardımınıza ihtiyacı var'' yazılı pankartlar tuttu.

Eylemi organize eden Seks İşçileri Birliği, lisanslı işletmelerin kapalı tutulması sonucunda bazı çalışanların geçimlerini sağlayabilmek için yasa dışı ve hijyenik olmayan yollara başvurmak zorunda kaldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada seks işçiliğinin temas gerektiren sporlardan daha az tehlike teşkil ettiğini savunan Seks İşçileri Birliği, açılması durumunda gerekli önlemleri alabileceklerini belirtti.