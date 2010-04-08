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Dünya

Dünyanın en eski kurabiyesi 189 yıldır saklanıyor

08 Nisan 2010 18:51

T24-  İngiltere'de nesilden nesile aktarılan bir kurabiye tam 189 yıldır saklanıyor.

91 yaşındaki Nancy Titman, dedesinin dedesi tarafından Napolyon Bonapart'ın öldüğü 1821 yılında üretilen "Kutsal Cuma kurabiyesi"ni, ailesinin "kutsal emaneti" olarak yıllardır saklıyor.

Titman, annesinin, fırında çalışan aile büyüklerinin Kutsal Cuma'da yapılan kurabiyelerin küflenmediğine inandıklarını söylediğini belirtti.

Normalde bu tür ürünlerin 5 gün içinde bayatladığını vurgulayan uzmanlar, kurabiyenin bu kadar uzun süre küflenmeden saklanabilmesi karşısında şaşırıyor.

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