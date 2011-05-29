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Dünya

DÜNYANIN EN ESKİ HAYVANAT BAHÇESİ LONDRA (A.A)

29 Mayıs 2011 14:04

-DÜNYANIN EN ESKİ HAYVANAT BAHÇESİ LONDRA (A.A) - 29.05.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan hayvanat bahçesi, dünyanın en eski "bilimsel hayvanat bahçesi" olma özelliğini taşıyor.  "Bilimsel araştırma" için hayvan türlerinin toplanması amacıyla 1828 yılında kurulan hayvanat bahçesi, 1847 yılında kapılarını halka açtı. 755 hayvan türünü ve 15 binden fazla hayvanı barındıran hayvanat bahçesi, başkent Londra'daki Regent's Park'ın yanında bulunuyor. Ziyaretçilerin verdiği giriş ücretleri ve bağışlarla ayakta duran Londra hayvanat bahçesinde, gorillerden zebralara, kuş türlerinden balıklara, zürafalardan böceklere, sürüngenlere ve maymunlara kadar çok sayıda hayvanı görmek mümkün. Hayvanat bahçesinde ayrıca, çocuklara yönelik hayvanları tanıtan eğitici programlar ve özel şovlar yapılıyor.  Tropik havalara alışkın bazı hayvanlar ise Londra'nın soğuk ve yağışlı kış aylarında iç mekanlarda tutuluyor ve bu hayvanlara özel bakım uygulanıyor. Özellikle tropik ormanlarda yaşayan hayvanların tutulduğu, yağmur etkisinin ve nemin yapılan sulama yöntemi ile sağlandığı büyük çadırlarda tutulan maymunların çeşitliliği dikkati çekiyor. -FİLMLERE MEKAN OLDU- Londra Hayvanat Bahçesi bazı film ve dizilere de mekan oldu. Harry Potter'dan İngiliz ITV kanalında yayımlanan "Primeval" dizisine kadar birçok film ve dizide hayvanat bahçesindeki çeşitli mekanlar ve hayvanlar kullanıldı.  Örneğin, 2001 yapımı "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filminde yer alan dev piton sahnesi, hayvanat bahçesinin sürüngenler bölümünde çekildi. Londra'ya gelen turistlerin de ilgisini çeken, özellikle hafta sonları ve güzel havalarda önünde uzun kuyruklar oluşan hayvanat bahçesinin giriş ücreti, yetişkinler için 19 sterlin (yaklaşık 48 TL), çocuklar için 15 sterlin (yaklaşık 38 TL), 3 yaş altındaki çocuklar içinse ücretsiz.

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