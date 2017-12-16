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Dünya

Dünyanın en dik füniküleri İsviçre’de açılıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 16 Aralık (DHA) – İsviçre mühendisliği ve teknolojisi dünyanın en dik füniküler demiryolu hattının açılmasıyla yeni boyutlara ulaştı

16 Aralık 2017 14:46

Mergim Özdamar / İstanbul, 16 Aralık (DHA) – İsviçre mühendisliği ve teknolojisi dünyanın en dik füniküler demiryolu hattının açılmasıyla yeni boyutlara ulaştı.
44.6 milyon euroluk Schwyz-Stoos füniküleri modern tasarım mühendisliğinin bir zaferi olarak görüldü.
Fünikülerdeki seviye ayarlayıcılar, saniyede 10 metre hızla dağda ilerlerken uzay aracı görünümlü vagonların yatay kalabilmesini sağlıyor.
Fünikülerin Cuma günü İsviçre Federal Konseyi’nin Başkanı Doris Leuthard tarafından, Alplerde bulunan Stoos beldesinde, deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte açılması bekleniyor. 
İki sıra silindir vagonu olan ve bira fıçılarına benzetilen tren, yolcuların bin 720 metrelik parkurda, 743 metrelik tırmanış veya iniş yaparken, yüzde 110 gibi dik eğimlere rağmen her zaman dik durmasına olanak sağlayacak. 
Füniküler, Schwyz yakınlarındaki vadi istasyonundan, Zürih\'ten 80 kilometre uzakta 100 kişilik nüfusa sahip Stoos dağ köyüne doğru ilerleyecek. 
Demiryolu firmasının sözcüsü Ivan Steiner, fünikülerin 1933\'ten beri faaliyet gösteren eski bir fünikülerin yerine geldiğini söyledi. Steiner,\"14 yıllık planlama ve inşaat sonrasında herkes bu trenle gurur duyuyor\" dedi.
Bern\'deki Gelmerbahn füniküleri, daha önce yüzde 106\'lık bir eğimle dünyanın en dik füniküleri olarak kabul ediliyordu.

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