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Dünya

Dünyanın en derin aktif madeninde 164 işçide Koronavirüs tespit edildi

Testi pozitif çıkan işçilerin çoğunda hiçbir semptom görülmemişti

25 Mayıs 2020 18:22

BBC Türkçe

Dünyanın hâlâ çalışan en derin madeni olan Güney Afrika'daki Mponeng altın madeninde, 650 işçiye yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinden 164'ü pozitif çıktı.

Madeni işleten AngloGold Ashanti, dünyanın üçünü büyük altın madeni şirketi. Şirket açıklamasında, testlerin 14 Mayıs'tan bu yana yapıldığını ve yapılması gerektiği belirtildi. Testi pozitif çıkan işçilerin çoğunda hiçbir semptom görülmemişti. Madende çalışmalar durduruldu.

Güney Afrika hükümeti, tüm madenlerdeki çalışmaların durmasını emrettikten sonra bir süreliğine duran çalışmalar, önlemlerin hafifletilmesiyle yeniden başlatılmıştı.

Tüm madende dezenfekte çalışmaları başlarken, Koronavirüs tespit edilen tüm işçiler karantinaya alındı.

Mponeng altın madeninde, yerin 3,4 kilometre altına kadar altın çıkarma çalışması yapılıyor. Maden ise 4 kilometreden daha derine iniyor.

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