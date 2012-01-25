-Dünyanın en değerli şirketi Apple NEW YORK (A.A) - 25.01.2012 - ABD'li teknoloji şirketi Apple, ExxonMobil'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi oldu. Apple'in bu ünvanı kazanmasında bugün açıkladığı çeyrek dönem bilançosu etkili oldu. New York Borsası'nın açılışında Apple'ın hisseleri yüzde 6,80 artarak 449 dolara yükseldi. Şirketin piyasa değeri de 418,89 milyar dolara ulaştı. Enerji şirketi ExxonMobil'in hisseleri ise yüzde 0,88 değer kaybederek 86,56 dolara gerilerken, piyasa değeri 414,76 milyar dolar oldu. iPhone ve iPad'in yaratıcısı Apple, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde net karını yüzde 118 artırarak 13,1 milyar dolara, hisse başına karını da 13,87 dolara yükseltti. Analistler, şirketin söz konusu dönemde hisse başına 10,04 dolar kar edeceğini tahmin ediyordu. Apple'ın karı bir önceki yılın son çeyreğinde 6 milyar dolar, hisse başına karı ise 6,43 dolar düzeyindeydi. Şirket, geçen yılın son çeyreğinde gelirini de yıllık bazda yüzde 73 artırarak 46,33 milyar dolara yükseltti. Uzmanlar, şirketin geçen yılın son çeyreğinde 38,9 milyar dolar gelir elde edeceğini öngörmüştü.