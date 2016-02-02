Google'ın 'Alphabet'i, Apple'ın tacını elinden aldı

Google'ın çatı şirketi Alphabet, en değerli şirket yarışında Apple'ın birinciliğini elinden aldı. Alphabet'in hisseleri, borsa kapanışından sonra yapılan işlemlerde yüzde 8 dolayında değer kazanarak 570 milyar dolara yükseldi. Apple'ın piyasa değeri 535 milyar dolar.

Alphabet'in hisselerinin tırmanmasında son çeyrek kârının beklentilerin üzerinde olduğunu açıklaması etkili oldu. Alphabet'in 2015 Ekim–Aralık aylarındaki net geliri 4,9 milyar doları buldu. Alphabet'in cirosu ise yüzde 18'lik artışla 21,33 milyar dolara ulaştı.

Şirketin kurucusu Larry Page Google'ın "Alphabet" (Alfabe) şirketinin bir parçası olarak faaliyet göstereceğini geçen yıl ağustos ayında duyurmuştu.

Yeni şirket yapılanmasına göre, Google'un temelini oluşturan arama motoru ve internet reklamı gibi alanlar, sürücüsüz otomobil ve uçak gibi yeni teknolojik faaliyetlerden ayrıldı. Alphabet çatısı altında varlık gösterecek olan Google şirketine YouTube, Android, akıllı telefon uygulamaları ve bununla ilgili faaliyetler bağlı. Google'ın yöneticiliğine Sundar Pichai getirildi. Pichai, Page'in sağ kolu olarak görülüyordu.