T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Google'ın 'Alphabet'i, Apple'ın tacını elinden aldı

Alphabet, 570 milyar dolar ile en değerli şirket konumuna yükseldi

02 Şubat 2016 11:43

Google'ın çatı şirketi Alphabet, en değerli şirket yarışında Apple'ın birinciliğini elinden aldı. Alphabet'in hisseleri, borsa kapanışından sonra yapılan işlemlerde yüzde 8 dolayında değer kazanarak 570 milyar dolara yükseldi. Apple'ın piyasa değeri 535 milyar dolar.

Alphabet'in hisselerinin tırmanmasında son çeyrek kârının beklentilerin üzerinde olduğunu açıklaması etkili oldu. Alphabet'in 2015 Ekim–Aralık aylarındaki net geliri 4,9 milyar doları buldu. Alphabet'in cirosu ise yüzde 18'lik artışla 21,33 milyar dolara ulaştı.

Şirketin kurucusu Larry Page Google'ın "Alphabet" (Alfabe) şirketinin bir parçası olarak faaliyet göstereceğini geçen yıl ağustos ayında duyurmuştu.

Yeni şirket yapılanmasına göre, Google'un temelini oluşturan arama motoru ve internet reklamı gibi alanlar, sürücüsüz otomobil ve uçak gibi yeni teknolojik faaliyetlerden ayrıldı. Alphabet çatısı altında varlık gösterecek olan Google şirketine YouTube, Android, akıllı telefon uygulamaları ve bununla ilgili faaliyetler bağlı. Google'ın yöneticiliğine Sundar Pichai getirildi. Pichai, Page'in sağ kolu olarak görülüyordu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GoogleAlphabetAppleAlfabeLarry Page GoogleYouTube AndroidSundar PichaiPageDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24