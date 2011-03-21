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Ekonomi

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKASI G00GLE ANKARA (A.A)

21 Mart 2011 16:37

-DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKASI G00GLE ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Dünyanın en değerli markası internette arama motoru Google oldu. Marka değerlendirme alanında faaliyet gösteren bağımsız kuruluş Brand Finance'ın ''The BrandFinance® Global 500'' listesine göre, Google yine ABD'den Mıcrosoft ve WalMart izliyor. Google, geçen yıl 2'inci sıradayken bu yıl ilk sıraya, dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft ise 5'inci sıradayken 2'inci sıraya yükseldi. ABD'li perakende devi Walmart ise geçen yıl birinci sıradayken bu yıl üçüncülüğe düştü. Dünyanın en değerli 500 markası sıralamasında ilk onda ABD'den 9, İngiltere'den ise 1 şirket girdi. İngiltere'den listeye giren Vodafone 5'inci sırada bulunuyor.  Geçen yıl en değerli markalar listesinde 3'üncü sırada bulunan Coca Cola bu yıl 16'ıncı sıraya, 9'uncu sıradaki HP 13'üncü sıraya ve 10'uncu sırada bulunan Toyota ise 14'üncü sıraya geriledi. İnternet piyasasında Google ilk sırada yer alırken, Yahoo 136'ıncı sırada ve Facebook ise 281'inci sırada bulunuyor. -İŞ BANKASI 493. SIRADA-   Dünyanın en değerli 500 markası sıralamasında Türkiye'den İş Bankası 493'üncü sırada yer aldı. İş Bankası'nın marka değeri 2,28 milyar dolar, piyasa değeri ise 19,2 milyar dolar olarak verildi. Bu sıralamada ilk 10'da yer alan markalar, marka değerleri, piyasa değerleri ve bu markaların ait olduğu ülkeler sıralaması şöyle: MARKA ADI  MARKA DEĞERİ(MİLYAR DOLAR) PİYASA DEĞERİ(MİLYAR DOLAR)  ÜLKE Google    44,2   143.01   ABD Microsoft    42,8   165.72   ABD Walmart    36,2     154.32   ABD IBM    36,1   189.71   ABD Vodafone    30,6   192.45 İNGİLTERE Bank of America    30,6   120.19   ABD  GE    30,5   475.06   ABD Apple    29,5   244.38   ABD WELLS FARGO    28,9   136.06   ABD AT&T    28,8   235.98   ABD

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