T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünyanın en değerli kulübü MANU

İngiliz futbol devi Manchester Unıted'ın halka arz fiyatı belli oldu

10 Ağustos 2012 15:11

New York Borsası'nda halka arz edilen Manchester United'ın piyasa değeri 2.3 milyar doları buldu. MANU'yu Real Madrid takip ediyor.
 
İngiliz futbol devi Manchester Unıted'ın halka arz fiyatı belli oldu.

Bugün New York Borsası'nda işlem görmeye başlayacak olan Manchester Unıted'ın hisse senedi fiyatı, beklenti aralığının altında 14 dolar olarak açıklandı.

Bu, kulübün halka arzdan 233 milyon dolar gelir elde ettiği, piyasa değerinin ise yaklaşık 2,3 milyar dolar olduğu anlamına geliyor.

Manchester böylece dünyanın en değerli kulübü oldu. MANU'yu 1.8 milyar dolarlık değeriyle Real Madrid takip ediyor.

ETİKETLER

Manchester unitedkulüpdeğerfiyatekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24