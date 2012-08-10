Dünyanın en değerli kulübü MANU

New York Borsası'nda halka arz edilen Manchester United'ın piyasa değeri 2.3 milyar doları buldu. MANU'yu Real Madrid takip ediyor.



İngiliz futbol devi Manchester Unıted'ın halka arz fiyatı belli oldu.

Bugün New York Borsası'nda işlem görmeye başlayacak olan Manchester Unıted'ın hisse senedi fiyatı, beklenti aralığının altında 14 dolar olarak açıklandı.

Bu, kulübün halka arzdan 233 milyon dolar gelir elde ettiği, piyasa değerinin ise yaklaşık 2,3 milyar dolar olduğu anlamına geliyor.

Manchester böylece dünyanın en değerli kulübü oldu. MANU'yu 1.8 milyar dolarlık değeriyle Real Madrid takip ediyor.