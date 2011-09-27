Dünyanın en değerli kulübü Manchester United

T24 - Dünyanın en değerli spor kulübü, marka değeri 600 milyon doları geçen Manchester United oldu. Türk futbol takımları arasında marka değeri en yüksek kulüp ise Galatasaray.





Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın araştırmasına göre, Glazer Ailesi tarafından yönetilen İngiltere’nin köklü futbol kulübü Manchester United’ın toplam marka değerinin 635 milyon dolara ulaştığını ortaya koydu.



Brand Finance, teknik direktör Sir Alex Ferguson önderliğinde İngiltere Premier Lig’de şampiyon olan ve son 10 yılda kazandığı onlarca kupayla bir istikrar abidesi haline gelen Manchester United’ın marka değeriyle dünyanın en değerli spor kulübü olduğunu belirledi.



Amerikalı ünlü iş adamı Malcolm Irving Glazer’ın kontrolünde olan kulüp, finansal açıdan son 5 yılda "olağanüstü" bir büyümeye imza attı. Kulübün toplam satış gelirleri 2005 yılından bugüne yüzde 199 büyürken, marka değeri de yüzde 209 oranında bir artış gösterdi. Kulüp seyirci sayısı ortalamasında da son beş yılda yüzde 111 büyüme gerçekleştirdi.

Türk futbolunun en değerli markası G.Saray



Brand Finance’in son olarak gerçekleştirdiği "Türkiye’nin En Değerli Markaları" araştırmasının sonuçlarına göre Türk futbol takımları arasında marka değeri en yüksek kulüp Galatasaray.



55 milyon dolar marka değerine sahip Galatasaray’ı 47 milyon dolarla Fenerbahçe, 45 milyon dolarla Beşiktaş ve 26 milyon dolarla Trabzonspor izliyor.



