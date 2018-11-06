Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL, (DHA) -

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Kasım 2018 itibariyle dünyanın en değerli futbolcularının tahmini transfer değerlerini açıkladı. Listede 216.5 milyon euro tahmini transfer değeri ile Paris Saint-Germain’nin (PSG) forveti Kylian Mbappe ilk sırada yer aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES)\'in hesaplamalarına göre Kasım 2018 itibariyle dünyanın en değerli futbolcularının tahmini transfer değerleri belirlendi.

Listede İngiltere kaptanı ve Tottenham\'ın forvet oyuncusu Harry Kane ‘en yüksek transfer değerine sahip oyuncu\' tahtını, muhteşem bir Dünya Kupası\'nın ardından Fransa Ligue 1\'de sezona güçlü bir başlangıç yapan Paris Saint-Germain\'in (PSG) forveti Kylian Mbappe\'ye kaptırdı. 19 yaşındaki genç gol ayağının değeri 216.5 milyon euroya yükseldi.

Geçtiğimiz yıl La Liga ekibi Barcelona\'dan 222 milyon euroluk rekor fiyata Paris Saint-Germain’e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar\'ın şu andaki tahmini transfer bedeli ise 197 milyon euro olarak belirlendi. Liverpool\'un yıldızı Mohamed Salah ise 173 milyon euro ile listede dördüncü sırada yer aldı.

Kasım 2018 itibariyle dünyanın en değerli futbolcularının tahmini transfer değerleri şu şekilde:

1- Kylian Mbappe (PSG) - 216.3 milyon euro

2 - Harry Kane (Tottenham) - 197.3 milyon euro

3 - Neymar (PSG) - 197 milyon euro

4 - Mohamed Salah (Liverpool) - 173 milyon euro

5 - Philippe Coutinho (Barcelona) - 171.3 milyon euro

6 - Lionel Messi (Barcelona) - 170.6 milyon euro

7 - Raheem Sterling (Manchester City) - 164.6 milyon euro

8 - Romelu Lukaku (Manchester United) - 164.3 milyon euro

9 - Dele Alli (Tottenham) - 163.4 milyon euro

10 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 157.7 milyon euro