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Ekonomi

Dünyanın en değerli birası hangisi?

Ünlü araştırma şirketi Milward&Brown, dünyanın en değerli bira markalarını açıkladı. İlk sırada bir light bira var

07 Mayıs 2009 03:00

Ünlü araştırma şirketi Milward&Brown, dünyanın en değerli bira markalarını açıkladı. İlk sırayı bir light bira aldı

Gazeteport’un haberine göre; dünyaca ünlü araştırma şirketi Milward&Brown, dünyanın en değerli markalarını açıkladığı bu yılki çalışmasında, 2009 yılının en değerli bira markalarını da açıkladı.

Araştırmaya göre, bu yılın en değerli bira markaları arasında bir numarayı Amerika'nın en bilinen bira markalarından biri, Budweiser'ın Light versiyonu aldı.

Bud Light, marka değerinde Budweiser'ı geride bırakmayı başardı.

Türkiye'de de son dönemde yoğun ilgi gören ve marketlerde satılmaya başlayan Heineken, en değerli bira markaları arasında üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa'da yaygınlığı daha yüksek olan Stella dördüncü oldu.

En değerli bira markaları arasında üzerine konulan limonla son yıllarda Türkiye'nin en popüler biraları arasına katılan Meksika birası Corona beşinci oldu.

Listede İrlanda birası Guinnes altıncı, Miller yedinci sırada yer buldu.

Türkiye'de yine litrelik şişeleriyle gündeme gelen Skol birası listede ilk 10'a girmeyi başarırken, Şampiyonlar Ligi sponsorlarından Amstel ve Kronenburg da en değerli bira markaları arasında yer aldı.


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