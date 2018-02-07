Dünyanın en değerli bankası belli oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in hazırladığı "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018'' çalışması sonuçlandı.

AA muhabirinin söz konusu çalışmadan derlediği bilgilere göre, dünyanın en değerli 500 banka markasının toplam değeri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde artarak 1 trilyon 181 milyar lirayı geçti.

Geçen yıl 47 milyar 832 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Çinli ICBC, bu yıl da zirvedeki yerini korurken değerini yüzde 24 artırarak 59 milyar 189 milyon dolara yükseltti.

ICBC'yi, geçen yılın üçüncüsü China Construction Bank takip etti. Banka, değerini bu yıl 15,4 milyar dolar (yüzde 37) artırarak 56 milyar 789 milyon dolara çıkardı.

ABD'nin bankacılık devi Wells Fargo ise bu yıl bir basamak gerileyerek 44 milyar 98 milyon dolarlık marka değeri ile üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın marka değeri en yüksek ilk 10 bankası arasında Çin'den 4, ABD'den 5 ve İngiltere'den bir banka bulunuyor.

Ziraat marka değerini en fazla yükselten Türk bankası

Brand Finance'in araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en değerli banka markası 1 milyar 649 milyon dolarla Akbank oldu. Bu bankayı 1 milyar 584 milyon dolarlık marka değer ile Garanti Bankası ve 1 milyar 432 milyon dolarla Ziraat Bankası izledi. Akbank listede 126'ncı, Garanti Bankası 129'uncu ve Ziraat Bankası 140'ıncı sırada yer aldı.

Ziraat Bankası geçen yıl olduğu gibi 2018'de de Türkiye'deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka oldu. Marka değerini 120 milyon dolar arttıran Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden yükseldi. Aynı araştırmada 2016'da 944 milyon dolar olan Ziraat Bankası'nın marka değeri son 2 yılda yüzde 52 yükselmiş oldu.

Geçen yıl listede 446'ncı sırada yer alan TEB, bu yıl 47 basamak yükselerek 399'uncu sıraya yerleşti.

Türkiye'nin listeye giren diğer bankaları ise 1 milyar 334 milyon dolarla İş Bankası, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 757 milyon dolarla Halkbank, 622 milyon dolarla VakıfBank ve 347 milyon dolarla DenizBank olarak sıralandı.

En değerli 500 bankanın yer aldığı listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri 8 milyar 907 milyon dolar oldu.

"Türk bankalarının marka değeri yüzde 23,3 arttı"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, dünya bankacılığının geçen karanlık günlerin ardından tekrar itibar ve güven kazanmaya başladığını söyledi.

Bankaların tüketici nezdinde olumlu marka algısı edinmeye başladığını belirten İlgüner, buna rağmen Apple, Facebook, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yeni geliştirdiği finansal sistemlerin rekabeti ile karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

İlgüner, şunları kaydetti:

"Bu teknoloji devlerinin her biri, tüketiciyi daha yakından tanımaları nedeniyle, geliştirdiği ve yakın gelecekte geliştirmesi olası tüketici tabanlı finansal hizmetler ile geleneksel bankacılığa karşı güçlü bir rekabet oluşturmaktadır. Listede yer alan 9 Türk bankasının toplam marka değeri 2017-2018 arası TL olarak yüzde 23,3 artmıştır. Bu durum pazarın Türkiye'de hala çekici olduğunu göstermektedir. ICBC gibi yabancı banka markalarının Türkiye pazarında yer alma çaba ve niyetlerini bu bağlamda değerlendirmek gerekecektir. Geçmişte nispeten düşük bir bankalaşmış nüfusa sahip olan Türkiye'nin kentsel nüfus oranının hızla artması sonucu pazar büyümekte ve yabancı bankalar da bu gelişen pazarda yer almak istemektedir."