Dünyanın en değerli at yarışı Suudi Arabistan'da; ödül 20 milyon dolar

Suudi Arabistan, 20 milyon dolarlık nakit ödülle dünyanın en pahalı at yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kral Abdulaziz Hipodromu'nda düzenlenecek olan Suudi Kupası'na yaklaşık 10 bin seyircinin katılacağı belirtildi.

Euronews'in haberine göre, yarışın kazananı 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken, geriye kalan meblağ ise ilk 10 yarışçı arasında dağıtılacak.

"Etkinlik küresel yarışlara damgasını vuracak"

Son yıllarda özellikle kadın haklarına yönelik yaptığı iyileştirme düzenlemeleri ile dikkat çeken hükümet, at yarışı gibi uluslararası spor etkinliklerinde de dünyadaki lider oyunculardan biri olmak istiyor.

"Etkinlik küresel yarışlara damgasını vuracak" diyen Suudi Arabistan Jokey Kulübü Strateji ve Uluslararası Yarış Direktörü Tom Ryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli yarışlarımızı uluslararası meslektaşlarımızla eşit bir seviyeye getirmek için ilk adımları atıyoruz" dedi.

29 Şubat'ta koşulacak yarışta en fazla 14 başlangıç alanı olacak.