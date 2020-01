Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde 10 Türk bankası var

Brand Finance ve The Banker dergisi işbirliği ile altı yıldır yayınlanan ''Dünyanın En Değerli Banka Markaları'' araştırmasında 10 Türk bankası ilk 500'e girdi. Akbank, aynı zamanda 2 milyar 121 milyon dolarlık marka değeri ile Türkiye'nin en değerli banka markası olurken dünyada 86'ncı sırada yer aldı.

Türkiye dahil 20 ülkede faaliyet gösteren marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance ve The Banker dergisi işbirliği ile altı yıldır yayınlanan ''Dünyanın En Değerli Banka Markaları'' araştırması sonuçlandı.

Tüm bankaları gerisinde bırakan ABD'li Wells Fargo, 26 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası olurken, 10 Türk bankası da ilk 500'e girmeyi başardı.

AA muhabirinin, söz konusu araştırmadan derlediği bilgilere göre, Akbank ve İş Bankası başta olmak üzere toplam 10 Türk bankası, dünyanın en değerli ilk 500 banka markası arasına girdi.

Akbank, aynı zamanda 2 milyar 121 milyon dolarlık marka değeri ile Türkiye'nin en değerli banka markası oldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ABD'li Wells Fargo, dünyanın en değerli 500 bankası arasında 26 milyar 44 milyon dolarlık marka değeriyle en değerli banka markası unvanını elde etti.

Wells Fargo'yu listede yine ABD'den CHASE takip etti. CHASE'in marka değeri 23,4 milyar dolar olarak belirlenirken, İngiliz HSBC 22,9 milyar dolarlık değeriyle listede üçüncü sırada yer aldı. Araştırmaya göre, Bank of America 22,4 milyar dolarlık marka değeriyle dördüncü, Citi ise 21,7 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli beşinci bankası oldu.

Sonuçlara göre, dünyanın en değerli ilk 5 bankasının 4'ü ABD'den çıkmış oldu.



Türkiye'nin en değerli bankası Akbank



Akbank, geçtiğimiz yılın verilerine göre, dünyanın en değerli 96. bankası unvanını alırken, 2013'te 10 basamak birden yükselerek, dünyanın en değerli 86. bankası oldu. Akbank'ın marka değeri araştırmada, 2 milyar 121 milyon dolar olarak belirlendi.

İş Bankası ise Türkiye'nin ikinci, dünyanın ise 89. değerli bankası oldu. 2 milyar 61 milyon dolarlık marka değerine sahip olan İş Bankası, geçen yıl 98. sırada yer alırken, bu yıl listede 9 basamak yükselmiş oldu.

Akbank ve İş Bankası'nı sırasıyla, listede 110. sırada Garanti, 135. sırada Yapı Kredi, 139. sırada Halkbank, 159. sırada Vakıfbank, 295. sırada Finansbank, 307. sırada Denizbank, 390. sırada TEB ve 475. sırada olan Bank Asya izledi.



Listedeki Türk bankalarının marka değeri toplamı 10 milyar dolar



Araştırmaya göre, Garanti Bankası'nın marka değeri 1 milyar 579 milyon dolar, Yapı Kredi'nin marka değeri 1 milyar 117 milyon dolar, Halkbank'ın marka değeri 1 milyar 63 milyon dolar, Vakıfbank'ın marka değeri 829 milyon dolar, Finansbank'ın marka değeri 325 milyon dolar, Denizbank'ın marka değeri 301 milyon dolar, TEB'in marka değeri 217 milyon dolar ve Bank Asya'nın marka değeri 154 milyon dolar olarak belirlendi.

Böylece en değerli 500 bankanın yer aldığı listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri yaklaşık 10 milyar dolar oldu.



Türkiye, BRIC ülkelerinin gerisinde



Türkiye'nin BRIC ülkeleriyle kıyaslandığı araştırmaya göre, Türk bankalarının marka değerlerinin toplamı, söz konusu ülkelerin bankalarının gerisinde kaldı.

En değerli 500 banka listesine Çin'den 23 banka girerken, bu bankaların toplam değeri 96 milyar dolar oldu. Brezilya'dan listeye giren 8 bankanın toplam değeri 38 milyar dolar, Rusya'nın 8 bankasının toplam değeri 20 milyar dolar, Hindistan'ın 20 bankasının toplam marka değeri ise 14,5 milyar dolar oldu.



'Türk bankacılığı büyümesini sürdürürken karlılığın da artırdı'



Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türk bankacılığının 2012 yılında başarılı bir performans sergilediğini ve büyümesini sürdürürken karlılığını da artırdığını söyledi.

Bu başarının marka değerlerine de yansıdığını vurgulayan İlgüner, ''Ayrıca, azalan cari açık ve ülke kredi notunda artış, bankacılık sektörünü olumlu yönde etkilemiştir'' dedi.



'İngiliz bankaları hem değer hem de itibar kaybetti'



Brand Finance CEO'su David Haigh ise ''Bu yılın sonuçları dünya bankacılık krizinin etkisini yitirmeye başladığını göstermektedir. Ancak 2012, İngiliz bankalarının hem değer hem de itibar kaybettiği bir yıl olmuştur'' değerlendirmesinde bulundu.



Dünyanın en değerli 20 bankası



Banka Marka Değeri (milyon dolar) Ülke

1 WELLS FARGO 26,044 ABD

2 CHASE 23,408 ABD

3 HSBC 22,865 İngiltere

4 BANK OF AMERICA 22,397 ABD

5 CITI 21,677 ABD

6 SANTANDER 20,119 İspanya

7 ICBC 19,820 Çin

8 AMERICAN EXPRESS 19,004 ABD

9 BNP PARIBAS 18,573 Fransa

10 CHINA CONSTRUCTION BANK 16,949 Çin

11 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 15,967 Çin

12 DEUTSCHE BANK 14,572 Almanya

13 SBERBANK 14,160 Rusya

14 BANK OF CHINA 14,145 Çin

15 J. P. MORGAN 13,775 ABD

16 BRADESCO 13,610 Brezilya

17 BARCLAYS 13,436 İngiltere

18 ITAU 12,442 Brezilya

19 BANK OF TOKYO 11,596 Japonya

20 TORONTO DOMINION BANK 10,401 Kanada





Türkiye'nin en değerli 10 bankası





Banka Marka Değeri (milyon dolar) Sıra 2013 Sıra 2012

AKBANK 2,121 86 96

İŞ BANKASI 2,061 89 98

GARANTİ 1,579 110 104

YAPI KREDİ 1,117 135 123

HALKBANK 1,063 139 145

VAKIFBANK 829 159 156

FİNANSBANK 325 295 244

DENİZBANK 301 307 286

TEB 217 390 --

BANK ASYA 154 475 --





BRIC ülkeleri ile Türkiye karşılaştırması



Ülke Listedeki Marka Sayısı Toplam Değer (dolar)

Çin 23 96 milyar

Brezilya 8 38 milyar

Rusya 8 20 milyar

Hindistan 20 14,5 milyar

Türkiye 10 10 milyar



Araştırmanın diğer sonuçları, 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek ''The Banker/Brand Finance Banking 500 Forum''unda açıklanacak.