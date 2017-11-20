Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Charles Manson öldü

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Amerikalı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü.

Charles Manson, 1960'lı yıllarda gerçekleşmesine yol açtığı bir dizi cinayetten dolayı hapis yatıyordu.

1960'lı yıllarda karşı kültürün karanlık tarafının bir sembolü haline gelen Manson, bu ayın başında California'daki Bakersfield Hastanesi'ne yatırıldı. Pazar günü ise doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybettiği açıklandı.

"Irklar arası savaş"

Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.

Seri katilin kurbanları arasında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate de vardı. Manson'ın genç takipçileri, cinayetin ardından Tate'in kanıyla kapısının üzerine 'DOMUZ' (PIG) yazmışlardı. O gece Tate'in evindeki dört kişi daha acımasız bir şekilde öldürüldü.

Ertesi gün ise Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden olan Leno ve Rosemary LaBianca çifti de tarikat tarafından öldürüldü.

Mason ve takipçileri, cinayetlerin siyahi kişilerin üzerine kalarak ırk temelli gerginliğin daha çok artmasını beklemişlerdi.

"Örnek bir mahkûm olamadı"

1971'de 7 cinayetten idama mahkûm edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrilmişti.

Şartlı tahliye talebi defalarca reddedilen Manson'ın yine benzer bir başvuru yapması 2027'ye yasaklanmıştı.

Buna gerekçe olarak ise Manson'ın rehabilitasyona gitmeyi kabul etmemesi, diğer mahkûmlarla kavga etmesi, beraberinde uyuşturucu ve cep telefonu gibi yasaklı malzemeleri bulundurması ve diğer mahkûmlara uyuşturucu satmaya çalışması gibi nedenlerle örnek bir mahkûm olmaması gösterilmişti.