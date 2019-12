-DÜNYANIN EN ÇOK SEYAHAT EDEN İNSANI 139 ÜLKEYİ GEZDİ ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Dünya'daki ülkelerin yüzde 70'ini ziyaret eden, toplam 24 milyon km yol kateden ve 718 kez Concorde ile uçan İngiliz Fred Finn, ''dünyanın en çok seyahat eden adamı'' unvanını elinde bulunduruyor. İngiliz gazetelerinde yer alan habere göre, 196 ülkeden 139'una giden 70 yaşındaki Finn, seyahat etmeye ilk kez Hampshire havaalanından New York'a yaptığı aktarmalı uçak yolculuğuyla başladı. 52 yıldır seyahat eden ve Ay'a 31 kez gidip gelmeye eşdeğer 24 milyon km yol kateden Fred Finn, ayrıca her yaptığı uçak ile tren yolculuğunun ayrıntılı kaydını tutuyor ve kendisini ulaştıran tüm sürücü, makinist veya pilota defterini imzalatıyor. Seferden kaldırılan Concorde yolcu uçaklarıyla da en çok seyahat eden kişi rekorunu elinde tutan Fred Finn, bir keresinde tek bir günde üç kez olmak üzere yaptığı 718 Concorde uçuşunun tamamında, yemek ve içki servisinin ilk başladığı 9 numaralı koltuğa oturdu. Seyahatlerine devam etmeye kararlı olduğunu ve Ay'ı da ziyaret etmeyi planladığını söyleyen Finn, eskiden Pan American şirketiyle seferlerini başlattığında Ay'a seyahat etmek için anlaşma yaptığını ancak bu şirketin iflas etmesi ve ortadan kalkmasından sonra hala bu yolculuk için bir fırsat çıkmasını beklediğini anlattı. Uluslararası lisans yöneticiliğinden emekli olan ve 35 yaşındaki eşi Alla ile Ukrayna'nın Komsomolsk köyünde yaşayan Finn, mesleği gereği çok seyahat ettiğini, düzenli olarak Güney Afrika, Brezilya, Arjantin, Şili, Japonya, Hong Kong, Dubai ve Nijerya'ya gittiğini, New York'a haftada iki kez gidip geldiğini belirtti. Guinness Rekorlar Kitabı'nın ilk kez 1983'te kendisine katettiği 11,2 milyon km yoldan ötürü ''Dünyanın en çok seyahat eden adamı'' unvanını vermesinin ardından bunu ikiye katlayan ve Ukrayna'dan doğup büyüdüğü İngiltere'nin Devon kentine çok sevdiği çedar peynirinden almak için bin 714 yolculuk yapan Finn'in seyahat önerileri ise şöyle: ''-Uçağa adım atar atmaz her zaman saatinizi yerel saate göre ayarlayın, -Uçuş uzunluğu ve saat farkından kaynaklanan sersemliği (jet lag) azaltmak için bolca su için, -Her zaman yerel saat zamanlarında yemek yeyin, -Sert kapaklı bavul kullanın böylece düştüğünde içindekiler kırılmaz, -Elbiselerinin kuru temizleyiciden aldığınız gibi katlayın ki buruşmasın, -Bavulunuz yırtıldığında ya da patladığında onarmak için yanınızda ip veya sicim bulundurun, -Tüm elektrik prizlerine uyabilecek adaptör taşıyın, -Yanınıza antibiyotik ve plaster ile özel bir ilaç kullanıyorsanız onun reçetesini alın, -Her duruma hazırlıklı olmak için ailenizin telefon numaralarını almayı unutmayın, -Büyükelçiliğinizin telefon ve adresini not edin.''