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Spor

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo oldu

En çok kazanan futbolcular arasında 15 milyon dolarla Robin van Persie de bulunuyor

29 Aralık 2016 15:16

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’un verilerine göre 2016 yılında en çok kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. Kulübü

Real Madrid’den maaş ve bonuslarla yıllık 53 milyon dolar kazanan Portekizli yıldız, Nike, Herbalife, Clear, Tag Heuer gibi sponsorlarından da 29 milyon dolar gelir elde etti. 

Lionel Messi 77 milyon dolarla en büyük rakibini takip etti. Barcelona’nın 2016’da 51 milyon dolar ödediği Arjantinli futbolcuya 26 milyon dolar da sponsorluk anlaşmalarından geldi.

 

Zlatan 3. sırada

 

Bu ikiliye en fazla yaklaşabilen isimse 37 milyon dolarla Manchester United’lı Zlatan Ibrahimovic. Arsenal’da forma giyen Mesut Özil ise 15. sırada yer aldı. Mesut, 12 milyon doları maaş, 6 milyon doları sponsorluklardan olmak üzere bu yıl 18 milyon dolar kazandı.

Fenerbahçe’de oynayan Robin van Persie ise 2016 yılında dünyanın en çok kazanan 17. futbolcusu oldu.

Fenerbahçe’den primlerle birlikte bu yıl 15 milyon dolar kazanan Hollandalı, 2 milyon dolar da sponsorluklardan elde etti.

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