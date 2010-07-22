Dünyanın en çok kazan sporcusu yine Tiger Woods

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NBA'in en iyisi 48 milyon dolarla 3'üncü

Federer 43 milyon dolarla 6. sırada

Tek kadın sporcu Sharapova

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods halen dünyanın en çok kazanan sporcu unvanını elinde bulunduruyor.Forbes dergisinin dünyanın en çok kazanan sporcusu 2010 listesine göre, Woods 105 milyon dolarla en fazla kazanan sporcu oldu. Geçen yıl evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasıyla zor günler geçiren ve Accenture ve AT&T gibi sponsorlarını kaybeden Woods'un geliri yüzde 4.5 geriledi. Nike firmasından yılda 30 milyon dolar kazanan Woods, dokuzuncu yılda da Forbes'in en fazla kazanan sporcular listesinde ilk sırada yer aldı.Woods'u 65 milyon dolarla ABD'li boksör Floyd Mayweather ve 48 milyon dolarla Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers takımında oynayan ünlü basketbolcu Kobe Bryant takip ediyor.Golfçü Phil Mickelson 46 milyon dolar gelirle 4'üncü, ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ise 43.7 milyon dolarla 5'inci sırada yer alıyor.Listenin altıncı sırasındaki tenisçi Roger Federer'in geliri ise 43 milyon doları buluyor. 16 kez Grand-Slam şampiyonluğu bulunan Federer, aralarında Nike, Wilson, Rolex ve Jura'nın da bulunduğu firmalarla 10 yıl süreli anlaşmalara imza attı.Bu yıl NBA'de transfer sezonunda adından en çok söz ettiren isim olan ABD'li basketbolcu LeBron James ise 42.8 milyon dolarla listeye 7'inci sıradan girdi. NBA'de 25 yaşından önce iki kere en değerli oyuncu seçilen ve kariyerine Miami Heat'te devam edecek LeBron James Coca-Cola, McDonalds, Nike, State Farm ve Upper Deck gibi firmalarla sponsorluk anlaşmalarına imza attı.Listenin 8'inci sırasında 42 milyon dolarla boksör Manny Pacquiao yer alıyor. Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) oynayan Eli Manning 39.9 milyon dolarla 9'uncu ve 38.3 milyon dolarla yine bu ligde mücadele eden Terrell Suggs 10'uncu sırada bulunuyor.İspanya'da Real Madrid'de oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo 35.8 milyon dolarla listede 13'üncü, Barcelona'da top koşturan Arjantinli Lionel Messi 27 milyon dolarla 26'ıncı, Real Madrid'deki Brezilyalı Kaka 25.6 milyon dolarla 31'inci,İtalya'da Milan'ın Brezilyalı yıldızı Ronaldinho 25.1 milyor dolarla 32'inci ve Fransız futbolcu Thierry Henry ise 23.5 milyon dolarla 39'uncu sırada yer alıyor.Listede yer alan tek kadın sporcu ise ünlü Rus tenisci Maria Sharapova. Sharapova 24.5 milyon dolar gelirle listenin 35'inci sırasında bulunuyor. Sharapova Ocak ayında Nike firması ile 8 yıllığına 70 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.