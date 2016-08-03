Dünyanın en çok internet kullanan ülkesi Çin oldu

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de internet kullananların sayısı 700 milyonu geçti.

NTV'nin haberine göre, Çin hükümeti tarafından açıklanan bu rakam son altı ay içerisinde en az bir kez internete bağlanmış Çinlileri kapsıyor. 1 milyar 375 milyon insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık ülkesinde Aralık 2015'te yapılan sayımda 690 milyon internet kullanıcısının olduğu tespit edilmişti.

Çin İnternet Ağları Bilgi Merkezi tarafından açıklanan verilerde internet kullanım yoğunluğunun şehirlerde olduğunu, kırsal bölgelerde internet erişimine sahip olanların sayısının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Verilerde ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç ise internet bağlananların yüzde 92.5'inin mobil kullanıcı olması.





Büyük şirketlerin gözdesi





Çin'in nüfus yoğunluğu ve son 30 yılda ekonomisinin gelişme hızı büyük teknoloji şirketlerini ülkeye çekiyor. Başta Facebook ve Apple olmak üzere birçok teknoloji devi Çin piyasasında yer alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Çin'in teknoloji konusunda oldukça sıkı bir sansür politikası yürütüyor. Google'nın erişim izni bulunmadığı ülkenin güvenlik politikarı "Çin'in Güvenlik Seddi" olarak tanımlanıyor.



Çinli sanal alışveriş ve ticaret sitesi alibaba.com'un kurucusu Jack Ma, ülkedeki teknolojik atılımın simgelerinden biri. 24 milyar dolar servetiyle Çin'in en zengin ikinci işadamı olan Ma, dünyanın 33. en zengin insanı ünvanını taşıyor.