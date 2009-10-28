Dünyanın en büyük ve en pahalı yolcu gemisi Oasis of the Seas (Denizdeki Vaha) bugün Finlandiya’da suya indiriliyor. 1.3 milyar dolara mal olan dev gemi, ilk yolculuğuna pazar günü çıkacak.



6 bin 360 yolcu 2 bin personel



* Suyun üzerindeki yüksekliği 65 metreye ulaşan gemi, 360 metre uzunluğunda, 47 metre genişliğinde.

* Gemi, 6 bin 360 yolcu ile 2 bin personeli barındıracak kapasitede. Dev gemi ilk yolculuğunda, ABD limanı Fort Lauderdale’den, Haiti’ye gitmek üzere demir alacak.

* Gemide havuzlar, gerçek ağaç ve bitkilerin bulunduğu bahçe, restoranlar, eğlence salonları, barlar, sinema salonları ve futbol sahası büyüklüğünde amfiteatr bulunuyor.

* Genç yolcular da düşünülerek, gemide havuz sörfü, kaya tırmanma gibi aktiviteler de sunuluyor.

* Yolcular geceleri canlı Broadway müzikali, aqua tiyatro veya buz üstünde şov da izleyebilecekler. Yolcular için pahalı bir semti andıran kaldırımlı yürüyüş alanı da bulunuyor.

