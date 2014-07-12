Dünyanın en büyük ve en kötü kokan çiçeği açtı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Botanik Bahçesi'nde bulunan ve ceset çiçeği olarak da bilinen dünyanın en büyük çiçeği "amorphophallus titanum" açtı. Botanik Bahçesi'ndeki özel serada korunan kötü koktuğu içi 'ceset çiçeği' denilen 'Amorphophallus Titanum' bitkisinin açacağı beklentisiyle günlerdir bekleyenler, nihayet bu nadir olaya tanıklık edebildi. İlginç çiçeği görmek için bahçeye akın eden Danimarkalılar ve turistler, sera önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Sırayla içeri alınarak çiçeği görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ziyaretçilerden Stina Dyrhberg, 40 dakika boyunca kuyrukta beklemelerine değdiğini belirterek "Büyük ve güzel bir çiçek, ilginç koktuğunu düşünüyorum. Bundan sonra görevlilerin söylediği gibi 9-12 yıl sonra çiçeğin tekrar açmasını umut ediyorum" dedi.

Ken Hansen ise çiçeğin seyrek olarak açmasının daha iyi olduğunu, böylece fazla bir beklenti içine girmediklerini söyledi.

Botanik Bahçesi görevlileri, Endonezya'nın tropik yağmur ormanlarında yetiştiği için yetişme ortamı gibi sıcak ve nemli hava şartları yaratılan serada tutulan çiçeği yerinde gören ziyaretçileri tek tek ya da gruplar halinde bilgilendiriyor.

Endonezya'nın Sumatra adası orijinli olan ve dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen amorphophallus titanum 40 yılda ancak 2-3 kez çiçek açmasıyla biliniyor. Çiçek açtıktan sonra hızla büyüyen ve boyu 3 metreye kadar çıkan ender bitki, 19 kilogram ağırlığa kadar ulaşıyor. Önceden çiçek açma zamanı tam olarak tahmin edilemeyen bitki, açtıktan sonra kimyasal maddelerle kendini ısıtarak sülfür ağırlıklı bir koku yayıyor ve kötü kokusuyla polen taşıyan böcekleri kendine çekiyor.