Dünyanın en büyük tavşanı!

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Yalnızca 13 aylık olan Darius, her gün dev boyutlarda 12 havucu büyük bir gürültüyle yiyerek karnını doyuruyor.Ayağa kalktığı zaman 10 yaşındaki bir çocuk boyunda olan Darius, havuç dışındaki günlük menüsünde 3 elma, farklı karışımlar içeren 2 kase sebze ve kocaman bir lahana da bulunuyor.İnanılmaz ancak 1.31 metre uzunluğundaki dev Darius henüz gelişimini tamamlamış değil.Sahibi 59 yaşındaki Annette Edwards'ı şaşkına çeviren Darius'un gelişiminin tamamlaması için 6 ayı daha var.İngiltere'de Worcester'de oturan bayan Edwards, daha önce de büyük tavşanlar beslediğini belirtirken, Darius'un tavşan ırkının yeryüzündeki en büyük temsilcisi olduğunu söylüyor.Guiness Dünya Rekorları sözcüsü, Darius'un yeryüzündeki en büyük yavşan olduğunu belirtirken, "Bir tavşanın bu kadar büyümüş olması inanılmaz" diyerek şaşkınlığını ifade ediyor.