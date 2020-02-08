Dünyanın en büyük spor müsabakalarından biri porno izleyicilerini nasıl etkiliyor?

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Dünyanın en çok tıklanan porno sitelerinden Pornhub, her yıl ortalama 114 milyon kişinin izlediği, dünyanın en büyük spor müsabakalarından biri olan Super Bowl'un porno izleyicilerini nasıl etkilediği konusunda bir çalışma yaptı.

Pornhub'ın verilerine göre Ulusal Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonunu belirleyen Super Bowl karşılaşmasının başlamasına bir buçuk saat kala sitenin ABD'deki trafiği düşmeye başladı. Verilere göre sitenin ABD trafiği saat 7 itibariyle ortalamanın yüzde 19 altına inerken, devre arası şovunda daha çok ABD'li kullanıcı Pornhub'a girmeye başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında trafik normalin yüzde 22 altına inerken, son düdükten sonra Pornhub'a ABD'den ciddi bir yüklenme oldu.

Saat gece 11'de Pornhub'da ortalamadan yüzde 12 daha fazla ABD'li kullanıcı bulunuyordu.

Amerikan futbolunun büyük finalinin heyecanı sitenin kullanıcılarının aramalarına da yansıdı. Sitede 'Super Bowl' terimi normal zamanlara kıyasla yüzde 5 bin 291 daha fazla arandı. "Amigo", "Kansas" ve "soyunma odası" gibi terimlerin de daha çok arandığı kaydedildi.