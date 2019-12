Dünyanın en büyük şirketi Wal-Mart

T24 - Ekonomi dergisi Fortune, dünyanın en büyük 500 şirketini açıklarken, sıralamadaki tek Türk olan Koç Holding, krize rağmen varlıklarını 2 milyar dolar arttırdı ve kendine 273. sırada yer buldu. Listenin bir numarasında ABD'nin perakende zinciri Wal-Mart bulunurken firmanın 2009 yılı net kârı 14.33 milyar dolar olarak açıklandı. 2008 listesinde ilk 10'da 4 firması bulunan ABD'nin 2009 yılında ilk 10'daki firma sayısı 2'ye düşerken, listeye ençok şirket sokan ülke sıralamasındaysa ilk sırada yer aldı.



Dünyanın en büyük şirketi geçen yıl ABD'li Wal-Mart mağazaları oldu. Wal-Mart'ı ise petrol şirketleri Royal Dutch Sheel ve Exxon Mobil izledi.



Fortune dergisinin dünyanın en büyük 500 şirketi sıralamasına göre, önceki yıl birinciliği İngiliz-Hollandalı petrol şirketi Royal Dutch Sheel'e kaptıran Wal-Mart geçen yıl yeniden dünyanın en büyüğü oldu.



Wal-Mart'ın cirosu 408 milyar 214 milyon dolar ve kârı ise 14 milyar 335 milyon dolar olurken, Royal Dutch Shell'in cirosu 285 milyar 129 milyon dolar, kârı 12 milyar 518 milyon dolar ve üçüncü sıradaki ABD'li petrol devi Exxon Mobil'in cirosu 284 milyar 650 milyon dolar, kârı 19 milyar 280 milyon doları buldu.



Geçen yıl milyonlarca aracı geri çağırarak sıkıntılı günler geçiren Japon otomotiv devi Toyota ise 2008 yılında 10'uncu sıradayken, geçen yıl 5'inciliğe yükseldi. Önceki yıl 5'inci sıradaki petrol şirketi Chevron geçen yıl 11'inciliğe, 6'ıncı sıradaki Total 14'üncülüğe, 7'inci sıradaki Conoco Philips 17'inciliğe, 8'inci sıradaki ING Group 12'inciliğe geriledi. Japon Post Holding, State Grid, AXA ve China National Petroleum ise geçen yıl ilk 10'a giren şirketler oldu.





Listedeki tek Türk Koç Holding





Listeye Türkiye'den sadece Koç Holding girdi. Önceki yıl cirosu 44 milyar 168 milyon dolar ve kârı 1 milyar 552 milyon dolar olan Koç Holding 172'inci sırada iken geçen yıl 28 milyar 845 milyon dolar ciroyla 273'üncü sıraya geriledi.



Koç Holding'in kârı ise geçen yıl 920 milyon dolar oldu. Önceki yıl varlıkları 42 milyar 41 milyon dolar olan Koç Holding'in geçen yıl varlıkları ise 44 milyar 313 milyar dolara çıktı. Geçen yıl en fazla kar eden şirket 24 milyar 555 milyon dolarla 50'inci sıradaki Rus enerji şirketi Gazprom oldu. Bu şirketi 19 milyar 280 milyon dolar karla Exxon Mobil ve 18 milyar 832 milyon dolarla Industrial&Commercial Bank of China takip etti. Dünyanın en büyük şirketi Wal-Mart ise 14 milyar 335 milyon dolar karla 9'uncu sırada yer aldı.





Listeye en fazla şirketi ABD soktu





Dünyanın en büyük 500 şirketi sıralamasında ABD 139 şirketle ilk sırada yer aldı. Japonya'dan 71, Çin'den 46, Fransa'dan 39, Almanya'dan 37, İngiltere'den 29, İsviçre'den 15, Hollanda'dan 13, İtalya ve Kanada'dan 11'er, Güney Kore ve İspanya'dan 10'ar, Avustralya, Tayvan ve Hindistan'dan 8'er, Brezilya'dan 7, Rusya'dan 6, İsveç ve Belçika'dan 5'er, Avusturya'dan 3, İrlanda, Singapur, Meksika ve Danimarka'dan 2'şer, Türkiye, Finlandiya, Suudi Arabistan, Tayland, Venezuela, Lüksemburg, Malezya, Norveç, Polonya, Belçika-Hollanda ve İngiltere-Hollanda'dan 1'er şirket listeye girdi.



İstihdam sağlamada Wal-Mart şirketi 2 milyon 100 bin kişi ile ilk sırada yer alırken, bu şirketi 1 milyon 649 bin 992 kişiyle Çinli China National Petroleum ve 1 milyon 533 bin 800 kişiyle yine Çinli State Grid şirketi izliyor.



U.S Postal Service 668 bin, Sinopec 634 bin, Hon Hai Precision Industry 611 bin, China Telecommunications 495 bin, Carrefour 476 bin, Tesco 468 bin ve Agricultural Bank of China ise 442 bin kişiye istihdam sağlıyor. Koç Holding önceki yıl 73 bin 677 kişiyi istihdam ederken, geçen yıl bu rakam 68 bin 57'ye düştü. Dünyanın en büyük 500 şirketinin üst yöneticilerinden 12'si kadın yöneticilerden oluşuyor.