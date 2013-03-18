Dünyanın en büyük silah ihracatçısı ülkeleri belirlendi

İsveç merkezli Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki konvansiyonel silah satışlarına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda dünyadaki en büyük beş silah ihracatçısı ülke açıklandı.

2008-2012 dönemini ele alan rapora göre ABD, yüzde 30’luk payıyla birinci sırada yer alırken, hemen ardından dünyadaki silah ihracatının yüzde 25’ini gerçekleştiren Rusya geldi. Bu ülkeleri yüzde 7 ile Almanya ve yüzde 6 ile Fransa takip etti.

Dünya konvansiyonel silah ihracatındaki payını yüzde 2’den yüzde 5’e çıkaran Çin ise en büyük silah ihracatçısı beşinci ülke oldu ve İngiltere’yi liste dışı bırakmış oldu. Bu, beş büyük silah ihracatçısı ülke listesinde son 20 yıldaki ilk değişim oldu.



Çin'in payı yüzde 162 arttı



Çin, 2003-2007 dönemine kıyasla 2008-2012 arasında silah ihracatını yüzde 162’ye taşımış oldu. Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün Silah Satışları Programının Direktörü Dr. Paul Holtom, Çin’in satışlarının artmasında Pakistan’ın yaptığı büyük çaplı alımların etkili olduğunu belirtti.

Dünyada en çok silah ithal eden ülkeler listesine bakılınca Pakistan’ın silah alımlarının sebebi daha iyi anlaşıyor.

Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre en çok silah satın alan ülkeler listesinin başında Pakistan’ın düşman kardeşi Hindistan geliyor. Hindistan’ın dünya silah ithalatındaki oranı yüzde 12.

En çok silah satan ülkelerden biri olan Çin, en çok silah alanlardan da biri. Çin, yüzde 6’lık silah alımıyla ikinci. Çin’i yüzde 5’erlik paylarıyla Pakistan ve Güney Kore takip ediyor. Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi nedeniyle savunmaya verdiği önem biliniyor. Singapur ise yüzde 4’le listenin beşinci sırasında.



Yunanistan 11 sıra geriledi



En çok silah ithalatı yapan 5 ülkenin Asya’da olması dikkat çekici. Bunun bir sebebi Avrupa ülkelerinin ekonomik kriz nedeniyle silah harcamalarını kısmaları. 2003-2007 arasında 4.büyük silah ithalatçısı olan Yunanistan, 2008-2012 döneminde 15. sıraya geriledi. Yunanistan’ın silah ihracat oranı yüzde 61’lik bir düşüş yaşadı.



Suriye'nin silahları Rusya'dan



Genel olarak Avrupa ülkelerinin silah alımı da son beş yılda yüzde 20 azaldı. İtalya ve Hollanda gibi ülkeler, ABD’den yaptıkları F-35 savaş uçağı siparişlerini iptal etti.

Rusya, 2008-2012 arasında Suriye’ye yapılan silah satışlarının yüzde 71’ini gerçekleştirirken, Venezuela’nın silah ithalatının da yüzde 66’sını karşıladı. Kuzey Afrika ülkelerinin silah alımı ise son beş yılda yüzde 350 seviyesinde arttı.