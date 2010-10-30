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Dünya

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞARAP KADEHİ YAPILDI BEYRUT (A.A)

30 Ekim 2010 17:24

-DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞARAP KADEHİ YAPILDI BEYRUT (A.A) - 30.10.2010 - Lübnan'da dünyanın en büyük şarap kadehinin yapıldığı bildirildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen şarap festivalinde sergilenen kadehin yüksekliğinin 2,4 metre, genişliğininse 1,65 metre olduğu belirtilirken, Guinness Dünya Rekorları yetkilisi Liz Smith önceki rekorun 12 yıl önce Portekiz'de kırıldığını hatırlattı. Festivali düzenleyenler yaklaşık yüz şişe şarabı dev kadehe boca ederken, dökülen şaraplar kadehin dörtte birini bile doldurmadı. Organizatörler, Lübnan şaraplarını tanıtma kampanyası kapsamında düzenlenen festivalde, ülke genelinden şarap üreticilerinin ürünlerini sergilediğini söyledi. Lübnan'da üretilen şarapların yarısı ihraç ediliyor.  

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