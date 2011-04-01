Dünyanın en büyük pombası Fukuşima'ya müdahale için yolda

T24- Dünyanın en büyük petrol pompası, radyasyon sızıntısı önlenemeyen Fukuşima nükleer santralindeki çalışmalara katılacak.









11 Mart'ta yaşanan depremin ardından dört reaktöründe ciddi hasar oluşan Fukuşima nükleer santralinde, tüm çalışmalara rağmen radyasyon sızıntısı durdurulamıyor. Santralin temeline zift dökülmesi gibi farklı önerilerin de gündeme getirildiği bugünlerde, çalışmalara ‘dev’ bir katkı da ABD’den geliyor.

Dünyanın en büyük beton dökme pompası, ABD’deki işine ara vererek Japonya’ya gönderiliyor. Ashmore Concrete Contractors şirketine ait pompanın, dev boyutları ve özellikleriyle, reaktörlerin stabilize edilmesi çalışmalarına büyük katkı yapacağı tahmin ediliyor.

86.1 ton ağırlığındaki beton pompası 70 metre uzunluğunda bir kola sahip. Üstelik saatte 160 metre küp beton dökebilen bu kol, uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor.



Dev uçak taşıyacak



Dünyanın en büyük beton pompasının Pasifik Okyanusu’nu geçerek Japonya’ya ulaşması da hiç kolay olmayacak. Çalışma alanından Çarşamba günü ayrılan pompa, önce ABD’nin Atlanta kentine gidecek. Buradan da dünyanın en büyük uçağı olan Antonov 225 model bir uçağa yüklenerek Japonyo’ya taşınacak.



Başka devler de yolda



Fukuşima nükleer santralindeki çalışmalara başka dev petrol pompaları da müdahale edecek. ABD’den 70 metrelik bir başka pompa ile Almanya’dan 62 metre boyunda iki ve Vietnam’dan da 58 metre boyunda bir pompa da yola çıktı.



Çernolbil formülü



Çernobil nükleer santralinda 25 Nisan 1986'da yaşanan radyasyon sızıntısı engellenemeyince son çare olarak Ağustos ayında 7 bin ton çimento kullanılarak, reaktör gömülmüştü. Radyasyonun yeraltı sularına karışmasını önlemek için binanın altında tüneller açılarak beton dökülmüş, bu işlem yapıldıktan tam bir yıl sonra rektörün sıcaklığı 100 derece düşürülmüştü.

