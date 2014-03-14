'Dünyanın en büyük mülteci krizi'



Suriye'de üç yıl önce başlayan iç savaş, 21'inci yüzyılın en büyük insanî felaketlerinden birine dönüştü. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), üç yıl içinde Suriye nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan 9 milyonu aşkın Suriyelinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

UNHCR verilerine göre, evini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin 6,5 milyonu ülke içinde kaçacak yer ararken, 2 milyon 600 bin kişi bölge ülkelerine sığındı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, “Bu boyutlarda bir insanî felaket gözlerimizin önünde cereyan ederken, akan kanın durdurulması yolunda kayda değer bir gelişme olmaması utanç verici” diye konuştu.

Guterres, Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğunun Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi zengin olmayan ülkeler tarafından kabul edildiğini ve bu ülkelerin ekonomi ve altyapılarının zorlandığını da vurguladı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri, “Diğer ülkeler nüfusa oranına göre Lübnan'ın aldığı kadar çok Suriyeli kabul edecek olsa Almanya'da 19 milyon, ABD'de 73 milyon Suriyeli mülteci olması gerekir” dedi.