-Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim'i Tataristan'da MOSKOVA (A.A) - 17.11.2011 - Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim'i bugün Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a getirildi. İtalyan Reverra şirketi tarafından yapılan 800 kilo ağırlığındaki Kuran'ı Kerim'in Kazan'a getirilmesi nedeniyle Kazan'daki Kul Şerif Camii'nde düzenlenen törene Tataristan eski Başkanı ve Devlet Danışmanı Mintimir Şavmiyev, Tataristan Başbakanı İldar Halikov ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile çok sayıda davetli katıldı. Tataristan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu Kuran-ı Kerim'in 922 yılında İslam'ı seçen Volga Bulgarları'nın en önemli değerlerinden biri olacağı belirtilerek, gelecek yıl yaz ayında İslamiyet'in kabul günü anısına inşa edilecek yere konacağını, dünyanın en büyük Kuran-ı Kerimi'nin o güne kadar da Kul Şerif Camii'nde sergileneceği ifade edildi. İtalyan şirkete Tataristan Medeni ve Tarihi Eserleri Canlandırma Fonu tarafından yaptırılan 2 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki Kuran-ı Kerim 632 sayfadan oluşuyor.