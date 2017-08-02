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Dünya

Dünyanın en büyük korkusu IŞİD

IŞİD’le ilgili soruların ‘artan güvenlik endişesi’ gerekçesiyle Türkiye’deki katılımcılara sorulmaması dikkat çekti

02 Ağustos 2017 15:03

PEW araştırma enstitüsü, son anketinde dünya kamuoyunun tehdit algılamasını araştırdı. 38 ülkede 42 bin kişinin katıldığı anket, dünya genelinde güvenliği en çok tehdit eden unsurların IŞİD ve küresel ısınma olarak algılandığını ortaya koydu.

IŞİD’le ilgili soruların ‘artan güvenlik endişesi’ gerekçesiyle Türkiye’deki katılımcılara sorulmaması dikkat çekti.

Anketin başlıca sonuçları şöyle:

IŞİD, Başta Avrupa ve ABD başta olmak üzere 18 ülkede en büyük tehdit olarak görülüyor.
İklim değişikliği öncelikle Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde başlıca endişe kaynağını oluşturuyor.
İklim değişikliğinin en büyük tehlike olarak görüldüğü ülkelerin başındaysa yüzde 89 oranıyla İspanya geliyor.

 

Türkiye'nin tehdit algısı

 

Tehdit sıralaması ülkelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre Türkiye’deki tehdit algısı dünya ortalamasından farklı. Ankete göre Türkiye’de halkın yüzde 72’si ABD politikaları ve etkisini en büyük tehdit olarak görüyor. Halkın yüzde 64’ü artan sığınmacı sayısını, yüzde 59’u da küresel ekonominin durumunu tehdit olarak algılıyor. Türkiye’de başka ülkelerden siber saldırıları ve Rusya’nın etkisini tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 54. Küresel ısınmayı tehdit sayanların oranı yüzde 53’te kalırken, Çin’in etkisinden endişelenlerin oranı da yüzde 33.

 

Avrupalılar IŞİD, göç ve iklim dedi 

 

Almanların yüzde 77’si IŞİD’in güvenliği tehdit eden en büyük tehlike olduğu görüşünde. Almanlara göre ikinci sırada yüzde 66’lık oranla siber saldırılar, üçüncü sırada ise yüzde 63 oranıyla iklim değişikliği geliyor.
Yunanların yüzde 88’ini, Venezuelalıların yüzde 56’sını en çok dünya ekonomisinin durumu endişelendiriyor.
Polonyalı ve Macarların üçte ikisi Irak ve Suriye gibi ülkelerden Avrupa yönündeki göçü endişe kaynağı olarak görüyor.

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