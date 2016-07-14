Dünyanın en büyük kerpiç camisi yok oluyor

UNESCO Dünya Miras Komitesi, Mali'de bulunan Djenne antik kentinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Djenne kasabası, Mali'nin sembolü olarak tanınıyor. İslam mimarisinin izlerini taşıyan Djenne kasabasında dünyanın en büyük kerpiç camisi 'Djenne Ulu Cami' de bulunuyor.

İstanbul'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Djenne kasabasının bölgedeki çatışmalar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Komite, Djenne kasabası ile birlikte Gürcistan'daki Mtskheta Tarihi Anıtları da, 'Tehlike Altındaki Dünya Mirası' listesine aldı.

Komite, Djenne kasabasında kerpiçten yapılan tarihi Millatan Önce 250 yılına dayanan yapıların ülkedeki iç çatışma, erezyon ve yapılarda kullanılan malzemenin bozulması nedeniyle tehlikede olduğu belirtildi.

Djenne kasabası, Mali'nin başkenti Bamako'nun kuzeyinde ayrılıkçı Tuareglere sınır olan Mopti bölgesinde yer alıyor. Bani nehrinin taşkın havzasında kurulan Djenne, yağmur sezonunda üç tarafı sularla çevrili yarımada haline dönüşüyor.

Timbuktu'ya giden ticaret rotası üzerinde yer alan bölgede İslam'ın ilk izleri 13. yüzyılda görülmeye başladı. Böylece bölgeye has malzemeyle inşa edilen cami aynı zamanda Mağrib mimarisinin özelliklerini taşıyor.

Batı Afrika'daki eski hac yolu üzerinde bulunan cami, Djenneliler için olduğu kadar, Batı Afrikalılar için de önemli bir merkez.

UNESCO tarafından 1988 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınan 13. yüzyıldan kalma kerpiç yapı, 18. yüzyılda Fransa'nın, yüzde 80'i Müslüman olan Mali'yi işgalinden sonra 1907 yılında tekrar inşa edilmeye başladı.

Mimarisi ‘Sahel Sudanez’

Djenne Ulu Cami, 'Sahel Sudanez' denen mimari tarzında 'Banco' adı verilen silindirik kerpiçlerle kareye yakın planlı dört köşe kerpiç sütunların üzerine oturtulmuş, konik biçimli ve sarmal minarelere sahip.

Kerpiçten yapılan duvarlara monte edilen yüzlerce odun, yağmur mevsiminde onarım iskelesi vazifesi görüyor. Hiçbir dekoratif özellik ve süsleme içermeyen bu sade yapıların en önemli süs öğesi yine iskele görevini üstlenen bu odunlar olarak göze çarpıyor.

Dünyanın en büyük kerpiç yapısı

Dünyanın en büyük kerpiç yapısı olan Djenne Ulu Cami, Djenne Faray adı verilen geleneksel yağ ile karıştırılan Djenne toprağından oluşturulmuş kaliteli kerpiçten inşa edildi.

Camiyi destekleye 99 kolon var ve bu kolonların her biri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen bir adını taşıyor. Ancak hangi ismin hangi kolona ait olduğunu bölgenin ileri gelenleri dışında kimse bilmiyor.