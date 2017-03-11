Dünyanın en büyük insani krizi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) Başkanı Stephen O'Brien, Yemen, Güney Sudan, Somali ve Nijerya'da 20 milyondan fazla insanın açlık ve kıtlık çektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Bu korkunç insani felaketleri önlemek için" BM Güvenlik Konseyi'nden fon ve yardımlara erişim desteği isteyen O'Brien, bu dört ülkede çoğunlukla "insanların yol açtığı" bu felaketlerle karşı karşıya olanlara yardım için milyarlarca dolarlık fon gerektiğini kaydetti.

Çatışmaların olumsuz etkilediği bu ülkelerdeki durumu anlatan O'Brien, "BM'nin kuruluşundan bu yana en büyük insani felaketle karşı karşıyayız” dedi.

O'Brien: Temmuza kadar 4,4 milyar dolara ihtiyaç var

O'Brien, "Net olmak gerekirse, temmuza kadar 4,4 milyar dolara ihtiyacımız var ve bu net bir rakam, müzakereye açık değil” ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreter Yardımcısı, fonlara ek olarak, yardım gruplarına, insani yardımları ulaştırabilmeleri için güvenli ve engelsiz erişimin garanti edilmesini istedi.

Yemen en fazla etkilenen ülke

O'Brien'nın verdiği bilgilere göre, Yemen'de 18,8 milyon insan yani nüfusun üçte ikisinin yardıma ihtiyacı bulunuyor.

Yemen'deki çatışmalarda mart 2015'ten bu yana 7 bin 400 kişi öldü, 40 bin kişi de yaralandı.

Çocuklar için büyük risk

Somali'de 6,2 milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu ve bu kişilerden 2,9 milyonunun ise kıtlık tehlikesi altında olduğunu kaydeden O'Brien, yaşamlarını devam ettirebilmek için acil yardım gerektiğini söyledi.

O'Brien, beş yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağını belirtti ve geçen ay Nijerya'nın kuzey doğusunda yaşayan bazı toplulukların yetersiz beslenme nedeniyle bebeklerinin tümünü kaybettiğine dikkat çekti.

Acil müdahale çağrısında bulunan O'Brien, "Bunların hepsi önlenebilir” dedi.

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AP/dpa, BS/JD