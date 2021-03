Dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play, MESS ile İstanbul’da

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play’i İstanbul’a getirdi. Toplam 9 milyar dolarlık yatırım portföyüne sahip olan Plug and Play, girişimciyi, sanayiciyi ve yatırımcıyı buluşturacak. Yenilikçi fikrini uygulamaya geçirmiş girişimciler, MESS üyesi şirketler ile ortaklıklar kurabilecek. Küresel iş birliği ağına dahil olarak hızlı gelişme olanağı bulacaklar. Sanayiciler de dünyanın her yerindeki girişimcilerin inovasyonlarından faydalanıp ülkemizin ihracatını ve istihdamı artırabilecekler.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ekonomiye ‘yeni yıl hediyesi’ olarak tanımladığı Plug and Play’i Türkiye’ye kazandırmaktan gurur duyduklarını söyledi. Akkol, “Bu iş birliği ile İstanbul açık inovasyonda küresel ekosistemin bölgesel merkezi olacak. MESS üyesi şirketler, girişimci ve yatırımcılar buluşacak. Girişimci, sanayici ve ülkemiz kazanacak” dedi. Plug and Play İstanbul Platformu, MESS’in teknoloji merkezi MEXT içinde faaliyet gösterecek.

9 milyar dolarlık yatırım portföyü

Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan ve MESS Teknoloji Merkezi MEXT işbirliği ile İstanbul’a gelen Plug and Play, yılda 60’dan fazla hızlandırma programı düzenliyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Dropbox, PayPal, Hippo, Honey, Rappi, N26 gibi şirketlerin kısa süre içinde milyar dolarlık değere ulaşmasını (unicorn) sağlayan Plug and Play, toplam 9 milyar dolarlık yatırım portföyüne sahip. Platform, sadece geçtiğimiz yıl globalde 1450’den fazla girişim ile çalıştı. Küresel havuzunda 40 binin üzerinde girişim bulunuyor.

Girişimciler, MEXT içinde kendilerine ayrılmış ofislerde çalışabilecekler. Çözümlerini, MEXT dijital fabrikada deneyimleyerek olgunlaştırabilecekler. Türkiye’nin önde gelen 250 sanayi şirketi olan MESS üyelerine çözümlerini tanıtarak hızla gelişme, ortaklık kurma imkanı bulabilecekler. Girişimciler aynı zamanda Plug and Play’in sahip olduğu küresel ağlarda yatırımcılara kendilerini tanıtıp roket hızıyla gelişme imkanına kavuşacak.