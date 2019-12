-DÜNYANIN EN BÜYÜK HALKA ARZI GERÇEKLEŞTİRİLDİ ŞANGHAY (A.A) - 16.08.2010 - Agricultural Bank of China (AgBank), borsada geçen ay gerçekleştirdiği halka arzda toplam 17,3 milyar avro (22,1 milyar dolar) gelir elde edildiğini, bunun dünyanın en büyük halka arzı olduğunu belirtti. Banka, yaptığı açıklamada, Hong Kong ve Şanghay borsalarında gerçekleştirdiği halka arzda, Şanghay Borsası'ndaki ilk halka arz fiyatından ek satış hakkının da kullanılmasıyla toplam 17,3 milyar avro gelir elde edildiğini bildirdi. Şanghay Borsası'nda ek satış hakkının kullanılmasıyla AgBank'ın halka arz gelirinin, Industrial and Commercial Bank of China'nın 2006 yılında gerçekleştirdiği ve 17,1 milyar avro (21,9 milyar dolar) gelir elde ettiği halka arzı geride bıraktığı kaydedildi.