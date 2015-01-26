Dünyanın en büyük göllerinden Ontario dondu

Dünyanın en büyük gölleri sıralamasında 12'nci olan Kanada'nın Ontario Gölü'nün büyük kısmı, şiddetli soğuklar nedeniyle donunca, doğal buz arenası haline geldi.

Dünyanın en büyük gölleri arasında yer alan Ontario Gölü'nün donması, bir Kuzey Amerika klasiği haline gelen donmuş gölde buz hokeyi hayranlarını sevindirdi.



Kanada'nın Toronto, Hamilton kentlerinden başlayıp, New York eyalet sahillerine kadar uzanan Ontario Gölü'nün koy ve kıyı şeritleri, kışın ilk soğukları ile buz tuttu.



Zaman zaman eksi 30 derecelere varan soğuklar nedeniyle gittikçe kalınlaşan göl yüzeyindeki buz, Kanadalılar için buz hokeyi, buz pateni ve buz balıkçılığı anlamına geliyor.



Özellikle hafta sonları hokey sopalarını kapanların soluğu aldığı Hamilton sahilleri, çocuklarına kaymayı öğreten, buz pateni yapan ya da buzda açtığı delikten balık yakalamaya çalışanlarla doluyor.



Donan gölde, mangalını, sandalyesini ve yiyeceklerini alıp gelen kış piknikçilerine de rastlanıyor.



Ülkede donan göller ve buz tutması ile ünlenen Niagara Şelaleri, yazın ilk aylarına dek bu özelliklerini koruyor.