Dünyanın en büyük gemisi açılışını yaptı

T24 - Royal Caribbean şirketinin Finlandiya’da inşa ettirdiği dünyanın en büyük yolcu gemisi Oasis of The Seas, aylar süren hazırlıklardan sonra dün ABD’nin Florida şehrinde resmi olarak açıldı.



Titanic’in beş katı olan lüks gemi, dün ilk yolcularını ağırladı. Bazı yolcular dev gemide havuzun tadını çıkarırken bazı yolcular ise golf oynayarak spor yaptılar. 225 bin ton ağırlığındaki geminin yüksekliği 65 metre, uzunluğu 360 metre, genişliği ise 47 metre. 800 milyon sterline mal olan gemi yerden tavana kadar pencereli odaları ile 6 bin 360 yolcuya ve 2 bin 160 mürettebata ev sahipliği yapacak. Yarı futbol sahası büyüklüğünde New York’tan esinlenerek Central Park adı verilmiş bir yeşil alan bulunuyor. 21 yüzme havuzu ve jakuzileri olan gemide ayrıca voleybol, basketbol, tırmanış duvarı ve laboratuarları olan çocuk parkları bulunuyor.