Dünyanın en büyük et-süt tesisi

T24 - Anagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi Temel Atma Töreni’nde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya’nın sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’nın et ve süt ihtiyacını karşılayacağını belirterek, yeni bir tesisin de müjdesini verdi. Davutoğlu, Konya’nın her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.



Konya Şeker A.Ş’nin iştiraki Panagro Tarım ve Hayvancılık AŞ tarafından Konya’nın Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi’nde inşa edilen Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi’nin temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Anagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi Temel Atma Töreni’nde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya’nın sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’nın et ve süt ihtiyacını karşılayacağını belirterek, yeni bir tesisin de müjdesini verdi ve Konya’nın destekçisi olacaklarını söyledi.





21 milyon metrekarelik müjde



Türkiye ve Konya’nın ölçeğini büyüttüklerini ifade eden Davutoğlu, Konya’da 9 bin küçükbaş hayvanın besleneceği 21 milyon metrekarelik bir alanın organize tarım ve hayvancılık faaliyetleri için tahsis edildiği müjdesini verdi. Dünya ölçeğinde bir ülke olmak adına kararlılıkla yürüdüklerini vurgulayan Davutoğlu, “İnşallah bu tesis, bu sene sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bir seneden daha az sürede bu tesisin hizmete girecek olması, ekonomimizin bir bütün olarak nasıl entegre bir şekilde geliştiğini gösteriyor. Çiftçiler, alın teriniz artık karşılığını buluyor. Dünyada büyük ölçekte düşünen, dünyanın en etkili ülkeler arasına girmiş bir Türkiye var” dedi.





Yeni bir Konya vizyonu



Yeni bir Türkiye vizyonu ile birlikte yeni bir Konya vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Davutoğlu, Eğer bir ülke dünya ölçeğinde düşünüyorsa ve üretiyorsa o ülkenin en önemli şehirlerinin de küresel ölçekte düşünmek zorunda. Artık Konya ekonomisi de küresel ölçekte bir düşüncenin yansımalarını taşıyacak. O nedenle bu tesisin büyük bir anlamı var. Konya’da gerek Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin tam bir ekip mantığıyla çalışmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Bütün alanların entegre bir şekilde kalkınması gerekli. Tarım, hayvancılık ve hizmet sektörünün bir bütün şeklinde geleceğe hazırlanması gerekiyor” diye konuştu.





9 bin hayvan beslenebilecek



Konya’da, Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi’nin yanı sıra 21 milyon metrekarelik yeni bir alanın organize tarım ve hayvancılık faaliyetleri için tahsis edildiği müjdesini veren Davutoğlu, bu alanda 9 bin küçükbaş hayvanın beslenebileceğini söyledi. Davutoğlu, “21 milyon metrekarelik bir alan organize tarım ve hayvancılık faaliyetleri için tahsis edildi. 9 bin küçükbaş hayvanın besleneceği çok büyük bir alanı faaliyete sokuyoruz. Konya’da eğer ciddi bir girişim varsa ve Konya’nın müteşebbisleri bir araya gelip Konya’yı önemli bir tarım ve hayvancılık faaliyeti göstermeye karar vermişlerse hükümetimiz bu kararın arkasında duracaktır. Her türlü tedbiri alacak her türlü girişimi ve altyapıyı sağlayacaktır. Bu bizim taahhüdümüzdür” şeklinde konuştu.





10 bin ton süt ürtilecek



Yeni tarım ve hayvancılık alanının Et ve Süt Entegre Gıda Kompleksi gibi 200 milyon TL’ye mal olacağını belirten Davutoğlu, “200 Milyon TL’lik bir yatırımı çekecek ciddi bir istihdam oluşturacağız. Sadece Türkiye’nin et ve süt ihtiyacını değil, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslara katkı sağlayan bir tesis hüviyeti kazanacak. Bu konuda her türlü desteği vermeye kararlıyız. Günde 3 bin adet hayvan kesimi 10 bin ton süt üretimi yapılacak. Bu büyük bir hedef ve bu hedef için yola çıkan herkese teşekkür diyorum” ifadelerini kullandı.





İthal et girmeyecek



PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Anadolu Birlik (AB) Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk ise, “Buradaki tesisler sizin hayvansal ürünlerinize diğer ırkları katmak adına ırk ıslahı adına kurulmuştur. Buradaki üretimi çiftçiye dağıtacağız. Bu tesisin kapısından ithal et girmeyecek bu müessesede işlediğimiz hayvan ve süt varlığı üreticiden temin edilecektir. Bu tesislerden 10 bin aile süt sığırcılığı yaparak 40 bin aile et hayvancılığı yaparak geçinecek. 50 bin aile istihdama katılmış olacak. Ne olduğu belli olmayan etlerle sofralar bezenmeyecek. Bu tesis helal sertifikası ile inancı olanların tüketimine de saygıda bulunacaktır” dedi.





50 bin aileye istihdam



Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi’nin, Konya bölgesinde hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 50 bin çiftçiden et ve süt satın alacağını belirten Konuk, “Çiftçiyi hiçbir zaman merde ve namerde muhtaç etmeyeceğiz. 364 bin metrekarelik bir alanda, 62 bin metrekarelik bir kapalı alan oluşturacağız. Ayrıca burada günlük yaklaşık bin 200 büyükbaş, 3 bin küçükbaş hayvan kullanılacak. Günlük 4bin 200 hayvanı işleme kapasitesine sahip bir tesis olacak. Dünyanın en büyük entegre tesisini Konya Meram’a kurmuş olacağız. Bu tesislerden 10 bin aile süt sığırcılığı, 40 bin aile de et hayvancılığı yaparak geçinecek. Herkes, sofrasını hem kaliteli hem sağlıklı hem de helal olan ete açacak” diye konuştu.





Türkiye’nin yüzde 15’i



Konuşmaların ardından Bakan Davutoğlu ve beraberindeki protokol, butona basarak tesisin temelini attı. Törene, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 203 milyon liralık yatırımla Meram ilçesinde Kaşınhanı Mahallesi’nde inşa edilmeye başlanan Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi, Türkiye’nin taze et tüketiminin yüzde 15’ini tek başına karşılayabilecek kapasitede olacak. Tesisin, 2012 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi hedefleniyor. 62 bin metrekare kapalı, 364 bin metrekare açık alan üzerine kurulacak üretim üssünün günde 4 bin 200 adet besi işleme kapasitesine ve yine günde 10 bin ton süt üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor. 10 bin ton aylık şarküteri, taze ürün, ileri işlenmiş ürün üretilecek tesiste, tam kapasitede 2 bin kişi istihdam edilecek.



(ZEDHABER)