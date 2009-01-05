Dünyanın en büyük elçilik binası

Vatikan kenti büyüklüğünde. 6 binadan oluşuyor. 619 yatak odası, havuzu, güzellik salonu, okulu, kendi su kaynağı ve arıtma tesisine sahip. Üstelik yapıldığını kimse göremedi. Bugün açılışı yapıldı. Burası ABD'nin Bağdat'taki 'kalesi'...



Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük elçilik binasını sessiz sedasız inşa ettiren ABD, bugün tesisin açılışını yaptı. Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde, kalın ve yüksek duvarlarla çevrili olan devasa yapıdan haberdar olmayan Bağdatlılar, o duvarların arkasında ne yapıldığını ancak bir hafta önce bir Irak gazetesinde çıkan küçük bir makaleden öğrendiler.



Güvenlik nedeniyle işçiler Kuveyt'ten getirildi



Ne yerli ne de yabancı medya, bu elçilik binasının fotoğrafını çekemedi. İşçiler, Kuveyt'ten özel sözleşmelerle getirildi. Bağdat'ın merkezindeki değerli arsa için ABD beş kuruş bile ödemedi.



Irak'ta görev yapmaya istekli diplomat bulmakta zorlanan ABD, bu nedenle elçilik binasını aslında bir kompleks halinde yaptırdı. Yüzme havuzu, güzellik salonu, alışveriş merkezi, restoranı, "American Club" isimli çok şık bir gece klübü, okulu bile var.



Su arıtma tesisis çok özel



Ayrıca Bağdat'ta ister su sıkıntısı, ister elektrik sorunu yaşansın, bu binada böyle bir durum asla yaşanmayacak. Çünkü binanın altından gecen yeraltı sularınadan yararlanılacak. Arıtma tesisi de sadece elçiliğe ait.



Elçilik Sözcüsü Susan Ziadeh, Yeşil Bölge'deki elçilik binasının açılışının, “daha normal bir duruma geçişin göstergesi” olarak önemli olduğunu ve ilişkilerdeki gelişmeyi yansıttığını söyledi.



1200 kişi görev yapacak



Elçilikte 1200 kişinin görev yaptığını, bu sayının iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini yansıttığını belirten Ziadeh, yeni elçiliğin görevinin, diğer ülkelerdeki elçiliklerde olduğu gibi, ticaret, enerji, ulaşım, hukukun üstünlüğü gibi çok çeşitli konular üzerinde çalışmak olduğunu söyledi.



Yarım milyar dolarlık elçilik binası



592 milyon dolara mal olan yeni bina, ABD'nin dünyadaki en büyük elçilik binası olma özelliği taşıyor. ABD daha önce, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e ait sarayı bir süreliğine elçilik binası olarak kullanmıştı.



İşgalci konumundan müttefik konumuna geçişin sembolü



Gözlemciler binanın açılışını, ABD'nin işgalci konumundan bağımsız Irak hükümetinin müttefiki konumuna geçişini sembolize eden bir adım olarak değerlendiriliyor.



Irak'ta 140 bin kişilik ABD gücü görev yapıyor. Amerikalı askerler, Washington ve Bağdat arasında imzalanan anlaşma gereği Irak hükümetinin yetkisiyle ülkede bulunuyor.



Anlaşma gereği Amerikan askerlerinin üç yıl içerisinde Irak'tan ayrılması gerekiyor. Bağdat'ta Yeşil Bölge ile Basra havaalanının kontrolleri de yeni yılın ilk gününde Iraklılara devredilmişti.





