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Dünya

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNOZOR MÜZESİ ÇİN'DE ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 15:45

-DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNOZOR MÜZESİ ÇİN'DE ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletindeki Tienyü doğa müzesi, "Guinness Dünya Rekorları" tarafından dünyadaki en büyük dinozor müzesi olarak açıklandı. Çin Uluslararası Radyosunun Şinhua ajansına dayandırdığı habere göre, Şandong Tienyü Doğa Müzesi Müdür Yardımcısı Yin Şıyin, 2004'te açılan müzenin eski dönemlere ait dinozor ve faunalar için tahsis edildiğini belirterek, Guinness'e haziran ayında başvurduklarını, incelemelerden sonra Guinness'in dün rekoru onayladığını söyledi. Londra merkezli Guinness, müzenin 28 bin metrekarelik bir sergi alanında 1106 dinozor türünün yanı sıra binlerce fosile ev sahipliği yaptığını açıkladı. Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü de, müzede 368 psittacosaurid, 391 dromaeosaurid, 255 anchiornis, 22 jeholosaurus türlerinin yanı sıra 70 nadir türün bulunduğunu, bu dinozor türlerinin de birçoğunun eksiksiz iskeletlerden oluştuğunu belirtti.  Müzede bu türlerin yanı sıra on binlerce fosilin bulunduğunu kaydeden uzmanlar, müzenin bu rekordan önce bazı nadir türlerde fosillere ev sahipliği yaptığı için 5 farklı alanda daha dünya rekoruna sahip olduğunu ifade etti. Yetkililer, müzenin dünyanın en büyük dinozor müzesi olması onuruna 28 Eylülde Guinness'den yetkililerin katılacağı bir törenin düzenleneceğini açıkladı.

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