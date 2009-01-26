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Dünya

Dünyanın en büyük cheesecake'i hazır

Meksika'da pasta ustaları, 60 saatte hazırladıkları dünyanın en büyük cheesecake'ini kamuoyuna tanıttı

26 Ocak 2009 02:00

Meksika'da pasta ustaları, yaptıkları dünyanın en büyük cheesecake'ini (beyaz peynirli yaş pasta) kamuoyuna tanıttı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunan ustalardan biri, iki tondan fazla ağırlığa sahip pastalarının kalınlığının 2,5 metre olduğunu ve pastayı 60 iş saatinde hazırladıklarını anlattı.

Pasta, 55 usta tarafından, 800 kilogram beyaz peynir, 800 kilogram yoğurt, 350 kilogram peksimet, 250 kilogram şeker, 150 kilogram yağ ve 100 kilogram çilek kullanılarak hazırlandı.

Dünyanın bu en büyük beyaz cheesecake'inin bir hayır kurum tarafından başkentteki yoksul mahallelerde 20 bin porsiyona bölünerek dağıtılacağı belirtildi.



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