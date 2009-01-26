Dünyanın en büyük cheesecake'i hazır

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunan ustalardan biri, iki tondan fazla ağırlığa sahip pastalarının kalınlığının 2,5 metre olduğunu ve pastayı 60 iş saatinde hazırladıklarını anlattı.Pasta, 55 usta tarafından, 800 kilogram beyaz peynir, 800 kilogram yoğurt, 350 kilogram peksimet, 250 kilogram şeker, 150 kilogram yağ ve 100 kilogram çilek kullanılarak hazırlandı.Dünyanın bu en büyük beyaz cheesecake'inin bir hayır kurum tarafından başkentteki yoksul mahallelerde 20 bin porsiyona bölünerek dağıtılacağı belirtildi.