Dünyanın en büyük barajında sel alarmı!

T24- Dünyanın en büyük barajı olan 3 Boğaz Barajı'nda (Three Gorges Dam), su seviyesi rekor düzeye ulaşınca kapakları açıldı.

Çin, ay başından bu yana aşırı yağışlar ve toprak kaymalarıyla uğraşıyor. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve 30 kişinin de kaybolduğu felaketten en az zararla kurtulmaya çalışyan yetkililer, her türlü tedbiri alıyor.

Dünyanın en büyük barajı olan 3 Boğaz Barajı'nda (Three Gorges Dam), su seviyesi rekor düzeye ulaşınca kapakları açıldı.

Kapakların açılmasıyla devasa dalgalar oluştu; ortaya muhteşem fotoğraflar çıktı.