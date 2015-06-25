Dünyanın en büyük arazisi taliplilerini bekliyor

Avustralya’da yer alan, dünyanın en büyük özel mülkiyet arazisi 325 milyon dolara satışa çıkarıldı. Araziyle ilgilenen alıcıların, araziyi tanıyabilmeleri için bir hafta boyunca araziyi gezmeleri gerekiyor.

24.000 km2’lik arazi, İsrail ya El Salvador gibi ülkelerin yüzölçümünden bile daha büyük. Makedonya, Ruanda gibi ülkelerinkinden ise biraz daha küçük.

Fortune Türkiye'nin Le Figaro’dan alarak verdiği habere göre, halen S. Kidman & Co adlı şirkete ait olan arazide hayvancılık yapılıyor ve 185 bin sığır yetiştiriliyor.

Çiftlik Avustralya’daki sığır eti üretiminin yaklaşık yüzde 1.3’ünü sağlıyor.

Çiftlikle ilgilenen potansiyel alıcıların araziye aşina olabilmeleri için bir hafta turlamaları ve uçakla dolaşmaları gerekiyor. Satışa çıkarılan araziyle aralarında besicilerin, yerel ve yabancı yatırımcıların, et sektöründeki şirketlerin ve emeklilik fonlarının da yer aldığı otuz kadar alıcının ilgilendiği belirtiliyor.

Anna Creek Station adıyla bilinen bu uçsuz bucaksız çiftlik Avustralya’nın güneyinde, Adelaide’ın 680 km kuzeyinde yer alıyor.