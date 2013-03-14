Dünyanın en büyük altın piyasasına inceleme

ABD’li denetleyiciler, dünyanın en büyük altın piyasası olan Londra’ya altın ve gümüş fiyatlarında manipülasyon yapıp yapmadığını inceleyecek.



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu, en büyük altın ve gümüş piyasası Londra’ya inceleme başlatacak.

ABD’li kurum, Londra’nın altın ve gümüşte fiyatları manipüle edip etmediğini inceleyecek.

Kaynaklar ABD’li kurumun birkaç bankacının günde iki kez toplanıp altının ons fiyatına karar verdiği sistemi inceleme altına alacağını söyledi.

Kurumun altın ve diğer değerli madenlerin fiyatları belirlenirken izlenen yöntemin şeffaf olup olmadığını ortaya çıkarmak istediği ifade edildi.