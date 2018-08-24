'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde Türkiye'den 46 firma yer aldı

Türkiye, 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde, müteahhitlik firması sayısı ve ülke sıralamasındaki yerini korudu. 2017'de listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin (Engineering News Record), müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesi açıklandı.

Veriler, geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden biri olarak durgun seyreden uluslararası inşaat sektöründe ivmenin yeniden yukarıya döndüğünü ortaya koydu. Uluslararası inşaat pazarı büyüklüğü 2017'de yüzde 3,1 artış göstererek 482 milyar dolar oldu. Pazar, 2013'te 544 milyar dolar iken, iki yıl üst üste yüzde 4,1 azalarak 2015'te 501 milyar dolara, 2016'da ise yüzde 6,4 daralmayla 468 milyar dolara geriledi.

ENR'ın "Pazarda Geriye Dönüş Başladı" başlıklı bülteninde düşen petrol fiyatları ve politik belirsizliklerin etkisiyle son birkaç yıldır durgun bir performans sergileyen küresel inşaat sektöründe büyüme yönünde gelişme gözlendiği, ancak ulusal ve bölgesel zorluklar ile ticaret savaşına dönük endişelerin firmaları temkinli davranmaya ittiği ifade edildi.

Türk firmaları tarafından döviz kurundaki değişimlerin nakit akışı üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönem için endişe yarattığının dile getirildiği belirtilirken, Türkiye, Venezuela, Arjantin ve İran için bu kaygılara enflasyonun da eklendiği kaydedildi.

Uluslararası müteahhitlik pazarının yönünü yeniden yukarıya çevirdiği 2017'de Türkiye performansını büyük ölçüde koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer alırken pazar payında bir miktar düşüş yaşadı.

Küresel inşaat sektöründe son yıllardaki küçülmeye rağmen ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2016'da 40'tan 46'ya yükselmişti. Bu sayı 2017 yılında değişmedi.

Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı 2013'te yüzde 3,8 iken 2014'te yüzde 4,3, 2015'te yüzde 4,6, 2016'da yüzde 5,5 oldu. 2017'de ise bu oran yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu'da yüzde 9,1'den yüzde 9,7'ye yükselirken, Asya'da yüzde 7'den yüzde 4'e geriledi. Afrika'da yüzde 5,1'lik oran korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa'da bu oran yüzde 6,5'ten yüzde 6,8'e yükseldi.