'Dünyanın en büyük 19'uncu ekonomisi Türkiye, ikinci çeyrekte en fazla küçülen 11’inci ekonomi oldu'

Dünya gazetesi yazarı Talip Aktaş, bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 9.9 küçülmeyi değerlendirerek, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde 2019’da 19’uncu sırada yer alan Türkiye, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9,9’luk küçülme ile en çok daralan 11’inci ekonomi oldu" diye yazdı.

Bugünkü yazısında G20 ekonomileriyle Türkiye'nin büyüme verilerini karşılaştıran Aktaş şöyle devam etti: "Pandemi nedeniyle tecrit önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı dönemi kapsayan ilk çeyrekte, ilk 20’de pozitif büyüme kaydeden tek ülke Çin oldu. COVID-19’un kaynağı olarak görülen ülke, diğer ekonomilerin ikinci çeyrekte uyguladığı izolasyon ve kapanmaları ilk çeyrekte uygulamış ve bu dönemde yüzde 6,8 oranında küçülmüştü. Pandemi sürecini görece daha iyi yöneten Güney Kore ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 2,7 ile ilk 20’nin en az daralma yaşayan ekonomisi oldu. İkinci sıradaki Endonezya’da ise küçülme yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşti. İlk 20’de nisan-haziran döneminin en büyük milli gelir kaybını yaşayan ekonomi Hindistan oldu. Yüzde 23,9 küçülen bu ülkeyi, yüzde 22,1’le İspanya ve yüzde 21,7 küçülmeyle Birleşik Krallık izledi."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.