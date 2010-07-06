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Ekonomi

Dünyanın en büyük 1000 bankasının 15’i Türkiye’den

The Banker dergisinin hazırladığı 'Dünyanın En Büyük 1000 Bankası' listesine Türkiye'den 15 banka girdi.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- The Banker dergisinin her yıl hazırladığı “Dünyanın En Büyük 1000 Bankası” listesi yayımladı. Derginin temmuz sayısında yer alan listeye Türkiye’den 15 banka girdi.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İş Bankası, pek çok Avrupa ve Türk bankasını geride bırakarak The Banker’ın listesinde 103’üncü sırada yer aldı. Akbank 110’uncu, Garanti Bankası 117’nci, Ziraat Bankası ise 131’inci sıradan listeye girdi. Listede yer alan diğer Türk bankaları ise Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank, Denizbank, Fortis, Banka Asya, TEB, Şekerbank, Anadolubank ve Tekstilbank oldu. Listenin ilk sıradasında Bank of America bulunuyor.


JP Morgan ikinci sıraya geriledi


Bank of America, geçen yıl listenin ikinci sırasındaydı. Geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan JP Morgan ise bu yıl ikinci sıraya geriledi.


Listede Citigroup 3’ncü, Royal Bank of Scotland 4’üncü, HSBC 5’inci ve Wells Fargo 6’ncı sıradaki yerini korudu. Geçen yıl listenin 8’inci sırasında bulunan ICBC 7’nci, 14’üncü sıradaki BNP 8’inci, 10’uncu sıradaki Banco Santander 9’uncu sıraya çıktı.

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