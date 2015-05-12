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Ekonomi
Deutsche Welle

Dünyanın en büyüğü kim olacak?

Alman otomotiv devleri, 2020’ye kadar dünyanın en büyüğü olma hedefi için kıran kırana yarışıyor.

12 Mayıs 2015 22:09


Üst sınıf otomobil üreticileri arasında savaş giderek daha da kızışıyor. Son büyük atağı yapan, Mercedes oldu. Mercedes-Benz satışlarını iki haneli oranlarda artıran Daimler, BMW ve Audi ile arayı kapıyor.

Bir yıl önce branşın lideri BMW ile aradaki satış farkı 62 bin otomobil olan Mercedes, Nisan sonu itibariyle bu farkı 23 bine indirdi. Volkswagen'ın (VW) yan kuruluşu Audi ile fark da 13 bine inmiş oldu.

BMW Yönetim Kurulu Başkanı Norbert Reithofer geçen hafta yaptığı açıklamada bu yıl da üst sınıf otomobil üreticileri arasında bir numara olmayı sürdüreceklerine inandığını söylemişti. BMW 2014 yılında yüzde 9.5 artışla 1 milyon 800 bin otomobil satmıştı. Ancak lider konumunu sürdürmesine rağmen BMW'nin büyüme ivmesi yavaşlıyor.

Mercedes gaza bastı

Audi ise geçen yıl yüzde 10.5'lik artışla 1 milyon 740 bin otomobil sattı. Mercedes-Benz ise yüzde 13,5 artışla sattığı otomobil sayısını 1 milyon 650 bine yükseltti.

Mercedes 2015'in ilk dört ayında tempoyu artırarak satışları yüzde 13.9 artırıp 578 bin otomobile çıkardı. BMW yılın ilk dört ayında yüzde 5.5'lik artışla yetinmek zorunda kaldı ve yaklaşık 600 binin üstünde otomobil sattı. İlk dört ayda en düşük büyüme oranını, yüzde 5.2 artışla 591 bin otomobil satan Audi kaydetti.

Üç şirket de 2020 yılına kadar üst sınıfta dünyanın en büyük otomobil üreticisi olma hedefini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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