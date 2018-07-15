Dünyanın en büyüğü Fransa oldu!

FIFA 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Fransa, rakibi 4-2'lik skorla mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Maça çok hızlı başlayan Fransa 18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu gole Hırvatistan'ın cevabı ise gecikmedi. 28. dakikada Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın asistiyle Ivan Perisic'in skora eşitliği getirdi.

Karşılamanın 38. dakikasında ise 'Var' kararıyla Fransa penaltı atışı akzandı. Topun başına geçen Antoine Griezmann bir kez daha Fransa'yı öne geçirirken, ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarının hakimi tamaman Fransa'ydı. 59. dakikada Paul Pogba'nın golüyle maçta skor 3-1'e gelirken, turnuvanın yıldızlarından Kylian Mbappe 65. dakikada skoru 4-1'e taşıyan golü kaydetti. Kylian Mbappe bu golle Pele ile birlikte Dünya Kupası'nda en genç gol atan futbolcu oldu.

Fransa önünde beklenmedik bir şekilde farklı geriye düşen Hırvatistan Hugo Lloris'in büyük hatasını değerlendiren Mario Mandzukic ile farkı ikiye indirse de Fransa kalan dakikalarda geri dönüşe izin vermedi ve maç 4-2'lik skorla sona erdi.

Fransa bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'nı kazanmış oldu.

Fransa'nın 2. Dünya Kupası

Fransa bu şampiyonlukla ikinci kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 1998'de finalde Brezilya'yı mağlup eden Fransa 2006'da finalde İtalya'ya kaybetmişti.

Deschamps tarihe geçti

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps hem teknik direktör hem de futbolcu olarak Dünya Kupası kazanan 3. isim oldu.