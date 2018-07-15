Dünyanın en büyüğü belli oluyor

Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak.

Fransa, Dünya Kupası'na grupta Avustralya'yı 2-1 yenerek başladıktan sonra Peru'yu 1-0 geçmiş ve grubun finali niteliğini taşıyan maçta Danimarka ile golsüz berabere kalmıştı. İkinci turda turnuvanın en güzel maçında Arjantin karşısında geri düşse de karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Horozlar, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 geçmeyi başarmıştı. yarı finalde komşusu Belçika karşısında 1-0 galip gelen Fransa böylece 1998 ve 2006'dan beri 3. kez finale çıkmayı başardı.

Tarihinde ilk kez finalde yer alacak Hırvatistan ise Dünya Kupası'nı kazanarak, tarihe geçmek istiyor. Daha önce 1998 Dünya Kupası'nda finale çıkan ve yarı finalde Fransa'ya yenilen Hırvatlar, 20 yıl öncenin rövanşına çıkacağı maça gelene dek gruplarda Nijerya'yı 2-0, Arjantin'i 3-0 ve İzlanda'yı 2-1 yenerek kayıpsız ikinci tura yükseldi. İkinci Turda 1-1 biten Danimarka maçını penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde bu kez evsahibi Rusya'yı 2-2 biten 120 dakikanın ardından penaltılarla 4-3 turnuva dışına itmişti. Hırvatistan eleme turlarındaki 3. maçında da uzatma oynamak zorunda kaldı ancak yarı finaldeki bu son mücadelede İngiltere'yı 2-1 yenmeyi başararak tarihinde ilk kez Dünya Kupası finali oynama hakkını elde etti.

Hırvatistan ile Fransa'nın turnuvadaki gol dağılımları dengeli oldu. Hırvatistan'da 3 futbolcu 2'şer kez fileleri havalandırdı. Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic, attıkları gollerle turların geçilmesinde önemli rol oynadı. Fransa'da da Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, attıkları 3'er golle takımlarının gol yükünü çekti.

Dünya Kupası finali, iki ülke A milli futbol takımları arasındaki rekabette 6. maç olacak. Rekabette Fransa'nın büyük üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 5 karşılaşmada Fransa 3 kez kazanırken, Hırvatistan galibiyetle tanışamadı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Fransa'nın 9 golüne, Hırvatlar 3 golle yanıt verebildi.

